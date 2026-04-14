Cruz Azul no puede con LAFC y queda eliminado de la Concacaf Champions Cup

Cruz Azul quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup 2026 tras empatar 1-1 ante LAFC en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado en el Estadio Cuauhtémoc. El conjunto celeste no logró concretar la remontada tras el 3-0 sufrido en la ida y se despidió del torneo con un global de 4-1 en contra.

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¡LAFC golea en el global, y está en semifinales!🔥



¡La Máquina no pudo remontar el marcador!😬 pic.twitter.com/F3zePQWI5F — W Deportes (@deportesWRADIO) April 15, 2026

Desde el arranque, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón mostró una postura agresiva, consciente de que necesitaba una noche perfecta. Apenas en los primeros minutos generó peligro, pero fue hasta el minuto 18 cuando logró abrir el marcador. Gabriel “Toro” Fernández convirtió desde el punto penal tras una falta dentro del área, desatando la ilusión en Puebla.

El gol tempranero impulsó a Cruz Azul, que dominó ampliamente la posesión y el ritmo del partido. De hecho, los cementeros registraron más del 70% del control del balón y generaron múltiples llegadas, aunque sin la contundencia necesaria.

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Antes del descanso, el conjunto mexicano estuvo cerca del segundo tanto en varias ocasiones, incluyendo un disparo peligroso de Omar Campos que fue desviado por el arquero Hugo Lloris, quien se convirtió en figura clave del encuentro. El guardameta francés sostuvo a LAFC en los momentos más complicados y frustró los intentos de remontada.

En la segunda mitad, el guión se mantuvo similar: Cruz Azul insistiendo al frente, pero con poca claridad en el último toque. Jugadores como Rotondi y Fernández volvieron a generar peligro, aunque sin lograr vencer nuevamente a Lloris. Mientras tanto, LAFC apostó por el orden defensivo y por aprovechar algún contragolpe que liquidara la serie.

BOUANGA LE DA EL BOLETO DEFINITIVO AL LAFC✨🇺🇸



¡El equipo de Los Ángeles golea en el global a Cruz Azul, y avanzan a semifinales de Concachampions!🔥 pic.twitter.com/E1511Vh5IZ — W Deportes (@deportesWRADIO) April 15, 2026

La tensión aumentó en los minutos finales. Cruz Azul no solo no consiguió el segundo gol, sino que terminó complicando aún más su panorama con la expulsión de Gonzalo Piovi en el tiempo agregado. Ya en el último suspiro del encuentro, Denis Bouanga sentenció cualquier esperanza celeste al convertir un penal al minuto 90+7, poniendo el 1-1 definitivo en el marcador.

El empate fue insuficiente para La Máquina, que pagó caro el resultado de la ida y se quedó sin posibilidades de defender su título. A pesar del dominio mostrado en casa y el esfuerzo por revertir la serie, la falta de contundencia y la actuación de Lloris terminaron por inclinar la balanza a favor del conjunto angelino.

Con este resultado, LAFC avanza a las semifinales, mientras que Cruz Azul deberá enfocarse en la Liga MX tras un duro golpe internacional para el proyecto de Nicolás Larcamón.