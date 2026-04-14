Heung-Min Son sorprendido por el Estadio Cuauhtémoc antes del duelo ante Cruz Azul

El delantero surcoreano Heung‑Min Son protagonizó un momento viral previo al duelo entre Cruz Azul y LAFC en la Concacaf Champions Cup, luego de conocer por primera vez el Estadio Cuauhtémoc.

Heung‑Min Son / Mark Thorstenson - Orlando City Ampliar

Durante el reconocimiento de cancha en Puebla, el atacante no pudo ocultar su sorpresa al pisar el inmueble, generando rápidamente reacciones en redes sociales.

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Un momento espontáneo que se hizo viral

De acuerdo con la información, el jugador del LAFC recorrió el túnel y al salir hacia el campo quedó visiblemente impresionado por el estadio.

Al observar el recinto, Heung‑Min Son, apenas pudo expresar su asombro con una breve pero significativa frase: “Wow, cool stadium”, dejando claro que el inmueble superó sus expectativas.

El video, difundido por el propio club, se viralizó en cuestión de minutos, en parte porque no es común ver este tipo de reacciones en futbolistas acostumbrados a escenarios de primer nivel.

Un duelo clave ante Cruz Azul

La visita del LAFC al Estadio Cuauhtémoc se da en el marco del partido de vuelta de la serie ante Cruz Azul. El conjunto de la MLS llega con una ventaja de 3-0 en el marcador global, por lo que su objetivo es manejar el resultado y asegurar su pase a semifinales.

En ese contexto, el reconocimiento de cancha se convirtió en un momento relajado para los jugadores, lo que permitió captar la reacción genuina del delantero asiático.

Ultimando detalles en Puebla ⚡️ pic.twitter.com/IHTZr2iiZ2 — LAFC (@LAFC) April 14, 2026

El Estadio Cuauhtémoc, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mexicano, volvió a demostrar su impacto visual incluso para futbolistas de talla internacional.

La reacción de Heung‑Min Son confirma que, más allá de los grandes escenarios europeos o estadounidenses, los estadios en México siguen generando impresiones positivas y momentos virales que conectan con la afición global.