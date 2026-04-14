Cruz Azul vs LAFC: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los cuartos de final de Concacaf Champions Cup

El duelo entre Cruz Azul y Los Ángeles define uno de los boletos a las semifinales de la Concachampions 2026, en una serie que llega con una ventaja muy sólida para el conjunto de la MLS. El partido de vuelta se disputará en México, donde “La Máquina” intentará apelar a su localía para buscar una remontada complicada, a pesar de que su hogar temporal en Puebla no ha logrado crear conexión con su afición, mientras que LAFC llega con la misión de administrar su ventaja y sellar la clasificación.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:

¿Cómo quedó el partido de ida en Estados Unidos?

El partido de ida, disputado en el BMO Stadium de Los Ángeles, terminó con una contundente victoria de LAFC por 3-0 sobre Cruz Azul. El equipo estadounidense fue ampliamente superior durante el encuentro, tomando el control desde la primera mitad y golpeando en momentos clave del partido.

HOY JUEGA LA MÁQUINA CEMENTERA 🚂



A DARLE LA VUELTA. JUNTOS. 💙 pic.twitter.com/ZcA6GBUzpp — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 14, 2026

Los goles del conjunto angelino reflejaron su dominio ofensivo y dejaron a Cruz Azul sin capacidad de reacción, obligándolo ahora a buscar una remontada prácticamente perfecta en la vuelta si quiere seguir con vida en el torneo.

Contexto de la eliminatoria

Con el global 3-0 a favor de LAFC, el escenario es muy complejo para Cruz Azul. El equipo mexicano está obligado a salir con una propuesta ofensiva desde el inicio, ya que necesita ganar por al menos tres goles de diferencia para igualar la serie y evitar la eliminación.

LAFC golea a Cruz Azul en Concachampions Ampliar

Este planteamiento implica asumir muchos riesgos, lo que podría abrir espacios importantes para que LAFC aproveche el contragolpe. Por su parte, el equipo estadounidense puede jugar con mayor tranquilidad, priorizando el orden defensivo y esperando oportunidades para sentenciar la eliminatoria.

Aun así, el fútbol en Concachampions suele dejar sorpresas, y el equipo mexicano intentará apoyarse en lo amplio de su plantel para buscar una hazaña que mantenga viva su participación internacional. Con la baja de Nicolás Ibáñez por lesión, Gabriel “Toro” Fernández regresará a la titularidad en el equipo de Larcamón.

Cruz Azul vs LAFC, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: martes 14 de abril

HORA: 19:00 hrs (tiempo del Centro de México)

ESTADIO: Cuauhtémoc

TV: FOX