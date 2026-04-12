América y Cruz Azul dividen puntos en el regreso al Estadio Azteca / Agustin Cuevas

América y Cruz Azul empataron a un gol en la reapertura del Estadio Banorte gracias a los tantos de Patricio Salas y Omar Campos.

América vs Cruz Azul / Agustin Cuevas Ampliar

Después de 685 días de espera, el mítico Coloso de Santa Úrsula volvió a recibir un partido de Liga MX y lo hizo en un marco inmejorable, con un clásico joven y con el público en gran parte de las tribunas, a pesar de los precios elevados en todas las localidades.

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Tras unos primeros minutos bastante apretados, el momento de júbilo llegó al 17 de tiempo corrido, cuando Pato Salas escribió su nombre en la historia del remodelado Estadio Azteca marcando un golazo de cabeza en un remate a primer poste.

AMÉRICA PEGA PRIMERO⚽️⚽️⚽️



América 1-0 Cruz Azul



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A partir de ese momento, Cruz Azul tomó la iniciativa y, después de una desafortunada lesión de Nico Ibañez, fue Omar Campos en el tiempo agregado de la primera parte quien empató el encuentro.

Ya para el segundo tiempo, La Máquina siguió bajo la misma tónica y las Águilas intentaron jugar al contragolpe, pero ninguno de los dos fue capaz de hacerle daño a la portería rival.

“LAS SENSACIONES NO SON LAS MEJORES EN CUANTO FUE EL PARTIDO EN GENERAL “😏



Nicolás Larcamon habla después de conseguir el empate contra América 🟡 pic.twitter.com/nnxznRCIOQ — W Deportes (@deportesWRADIO) April 12, 2026

Fue así como el América y Cruz Azul terminaron empatando a un gol en la cancha del Estadio Banorte, un resultado que no le sirvió a ninguno de los dos en sus aspiraciones de mostrar una mejoría.

Ahora, ambos equipos tendrán la tarea de preparar sus respectivos juegos de Concachampions a mitad de semana, aunque los cementeros deberán remontar un marcador muy adverso si quieren seguir con vida en el torneo de clubes más importante de la zona.