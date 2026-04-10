Miguel Herrera volverá a dirigir a la Selección Mexicana: ¿cómo será su regreso al ‘Tri’?

El futbol mexicano vivirá un momento especial con el regreso de Miguel “Piojo” Herrera al banquillo de la Selección Mexicana. El estratega dirigirá al combinado nacional en el partido de leyendas frente a Brasil, programado para el próximo domingo 19 de abril en el Estadio Banorte, en un evento que promete reunir historia, nostalgia y grandes figuras del balompié.

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Un evento especial rumbo al Mundial 2026

Este encuentro forma parte de las actividades previas rumbo al Mundial de 2026 y busca revivir la histórica rivalidad entre México y Brasil, ahora con jugadores que marcaron época en ambas selecciones. La presencia de Herrera como director técnico añade un ingrediente especial, ya que se trata de uno de los entrenadores más reconocidos en la historia reciente del Tri.

México vs Brasil juego de leyendas Estadio Azteca Ampliar

Ídolos del fútbol mundial en la cancha

El partido de leyendas no solo será un espectáculo deportivo, sino también una celebración para la afición, que podrá volver a ver en acción a ídolos del fútbol mexicano y mundial. Entre los nombres destacados aparecen figuras como Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco y Jared Borgetti por México, mientras que Brasil contará con estrellas como Ronaldinho, Kaká y Marcelo, además de ex futbolistas campeones del mundo que elevan el prestigio del encuentro; el conjunto sudamericano será dirigido por Jairzinho, una de las grandes leyendas del fútbol internacional.

México vs Brasil: Juego de Leyendas en el Estadio Azteca Ampliar

Además, el evento marcará una nueva etapa para el Estadio Azteca, que continúa consolidándose como uno de los recintos más emblemáticos del fútbol internacional de cara a la Copa del Mundo de 2026. La expectativa por el partido ha sido alta, con gran interés por parte de los aficionados y disponibilidad limitada de boletos.

El regreso de Miguel Herrera al Tri, aunque sea en un contexto especial, representa un reencuentro con la afición mexicana y una oportunidad para revivir momentos memorables. Sin duda, el duelo entre México y Brasil en su versión de leyendas será uno de los eventos más atractivos del calendario futbolístico en 2026.

¿Dónde adquirir los boletos para el partido de leyendas México vs Brasil?

La boletera FANKI es la encargada de la venta de boletos para el partido de leyendas entre México y Brasil para el 19 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Banorte. Los precios oscilan entre los $600 y los $5,000 pesos mexicanos.