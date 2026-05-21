México vs Ghana: cuándo juegan y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana enfrentará a la Selección de Ghana este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido comenzará a las 20:00 horas y servirá como el primer ensayo formal del equipo dirigido por Javier Aguirre antes del debut mundialista.

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¿Cuándo juega México vs Ghana rumbo al Mundial 2026?

La cuenta regresiva para el Mundial ya comenzó y la Selección Mexicana entra en la etapa más importante de preparación. El primer compromiso amistoso será este viernes 22 de mayo ante Ghana, selección que también estará presente en la Copa del Mundo.

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El encuentro se disputará en Puebla y permitirá observar a varios futbolistas que buscan asegurar un lugar dentro de la lista final de 26 convocados que representarán a México en el torneo.

Actualmente, una parte del plantel trabaja en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, donde Javier Aguirre comenzó a definir aspectos tácticos y físicos rumbo al debut frente a Sudáfrica. El duelo ante Ghana marcará el primer filtro importante antes de los amistosos contra Australia y Serbia.

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El Estadio Cuauhtémoc vuelve a recibir futbol internacional

El partido tendrá como sede el histórico Estadio Cuauhtémoc, inmueble que fue mundialista en las ediciones de 1970 y 1986.

Mundial 1970 Estadio Puebla / Mirrorpix Ampliar

Aunque Puebla quedó fuera de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026, el estadio recibirá partidos de preparación de alto nivel durante las próximas semanas. El choque entre México y Ghana será uno de ellos.

Además, el recinto también albergará el amistoso entre la Selección de España y la Selección de Perú el próximo 8 de junio. La expectativa en Puebla es alta debido a que será una de las pocas oportunidades para ver a la Selección Mexicana antes de la Copa del Mundo.

Javier Aguirre comienza a perfilar su once titular

La preparación del Tricolor entra en fase decisiva y el cuerpo técnico ya trabaja para consolidar una base titular rumbo al Mundial.

Javier Aguirre / Omar Vega Ampliar

Por ahora, 16 futbolistas se encuentran concentrados en el CAR, aunque en los próximos días se integrarán más jugadores conforme terminen compromisos con sus clubes.

El amistoso frente a Ghana será clave para evaluar funcionamiento colectivo, ritmo físico y variantes tácticas. También permitirá observar a jóvenes futbolistas que fueron considerados como sparrings y que intentan levantar la mano de cara al futuro. La presión sobre Aguirre es importante debido a que México abrirá el Mundial 2026 como anfitrión y tendrá la responsabilidad de responder frente a su afición.

¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana debutará en la Copa del Mundo el jueves 11 de junio frente a la Selección de Sudáfrica. El encuentro inaugural se jugará en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, escenario histórico que volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo.

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México comparte el Grupo A junto con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, un sector que luce competitivo y que exigirá al máximo al conjunto nacional desde el arranque. Por su parte, Ghana quedó instalada en el Grupo L junto con Inglaterra, Croacia y Panamá.

¿Qué otros amistosos tendrá México antes del Mundial?

Después del choque contra Ghana, la Selección Mexicana todavía disputará dos partidos más antes del debut oficial en el Mundial 2026.

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El sábado 30 de mayo enfrentará a la Selección de Australia en el Rose Bowl. Posteriormente, el jueves 4 de junio jugará contra la Selección de Serbia en el Estadio Nemesio Diez. Estos encuentros servirán para ajustar detalles finales antes de que Aguirre entregue la lista definitiva para la Copa del Mundo.

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¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

El partido ante Ghana representa el inicio de la última etapa de preparación rumbo al Mundial 2026. Javier Aguirre deberá aprovechar estos amistosos para consolidar un equipo competitivo y definir quiénes llegarán en mejor forma al torneo.

Después vendrán Australia y Serbia antes de que México abra oficialmente la Copa del Mundo frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor buscará arrancar con el pie derecho ante millones de aficionados.

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México vs Ghana: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: viernes 22 de Mayo

HORA: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

TV: TV Azteca, Canal 5, TUDN y ViX Premium