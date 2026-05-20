Nathan Silva calienta la final contra Cruz Azul: “Rentaron nuestra casa porque no tienen estadio” / Jam Media

La final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Ahora fue el defensor brasileño Nathan Silva quien encendió la rivalidad con unas declaraciones que rápidamente se hicieron virales entre ambas aficiones.

Nathan Silva / Jam Media Ampliar

Durante el día de medios previo a la serie por el título, el zaguero universitario recordó que La Máquina utilizó el Estadio Olímpico Universitario como sede temporal y lanzó un mensaje que muchos aficionados celestes interpretaron como provocación.

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“Ellos rentaron nuestra casa. Con todo respeto, ellos no tienen estadio para jugar; nosotros los ayudamos”, declaró Nathan Silva.

Las palabras del central brasileño elevaron todavía más la tensión rumbo a una final que ya venía cargada de polémica por la intensidad de la rivalidad entre ambos clubes capitalinos.

“Nosotros le rentamos nuestra casa, no tenían Estadio”🗣️💥



Nathan Silva contundente sobre Cruz Azul y su renta en el Olímpico Universitario.🔥😬



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La historia detrás del comentario de Nathan Silva

El comentario del defensor de Pumas tiene contexto. Durante 2025, Cruz Azul jugó como local en Ciudad Universitaria debido a las remodelaciones del Estadio Azteca rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, la UNAM decidió no renovar el acuerdo para el Clausura 2026 y el club celeste tuvo que mudarse temporalmente al Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Precisamente por eso, las palabras de Nathan tocaron un tema sensible para parte de la afición cementera, que durante años ha debatido sobre la necesidad de que el club tenga un estadio propio.

Joel Huiqui ya respondió a Nathan Silva

Las declaraciones no pasaron desapercibidas en el entorno celeste. El técnico interino Joel Huiqui respondió asegurando que la grandeza de Cruz Azul va más allá de un inmueble y dejó claro que el equipo tiene afición en todo el país. “Nuestra casa es toda la República Mexicana”, dijo el estratega.

La polémica también explotó en redes sociales, donde aficionados de ambos clubes comenzaron a intercambiar mensajes horas antes del primer capítulo de la final. Incluso varias publicaciones deportivas retomaron el momento y lo calificaron como un “dardo” directo hacia La Máquina.

“La final no está muertinha”🗣️🔥



Joel Huiqui sobre su ilusión de ser campeón con Cruz Azul, y su famosa frase.💥💙🚂



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Una final con rivalidad al máximo

Más allá de la polémica, la realidad es que la serie entre Pumas UNAM y Cruz Azul promete convertirse en una de las finales más calientes de los últimos años en la Liga MX.

Ambos equipos llegan con cuentas pendientes, una rivalidad histórica que ha crecido en los últimos torneos y ahora declaraciones que aumentan todavía más la presión antes del silbatazo inicial.