Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: cuándo y dónde y a qué hora ver la final de ida de la Liga MX 2026

Cruz Azul y Pumas disputarán este jueves 21 de mayo la final de ida de la Liga MX desde el Estadio Ciudad de los Deportes. El duelo marcará un choque histórico entre los técnicos mexicanos Joel Huiqui y Efraín Juárez en la pelea por el campeonato.

Cruz Azul vs Pumas / Hector Vivas Ampliar

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs Pumas?

La final de ida entre Cruz Azul y Pumas se jugará este jueves 21 de mayo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

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La transmisión del partido estará disponible a través de Televisa y TV Azteca, una fórmula que se ha vuelto habitual en los partidos más importantes del fútbol mexicano y que permitirá a los aficionados elegir la señal de su preferencia.

El encuentro promete una gran entrada debido a la rivalidad histórica entre ambos clubes y a la expectativa que ha generado esta final entre dos equipos que recuperaron protagonismo durante el semestre.

Joel Huiqui cambió el rumbo de Cruz Azul

Joel Huiqui tomó el control de Cruz Azul en uno de los momentos más delicados de la temporada. Aunque la Máquina había dominado gran parte del torneo regular, una racha de nueve partidos sin victoria terminó por desgastar la relación entre el plantel y Nicolás Larcamón.

La directiva decidió apostar por un hombre identificado con la institución y el efecto fue inmediato. Huiqui recuperó la intensidad y el orden que habían convertido a Cruz Azul en uno de los equipos más sólidos del campeonato.

En la liguilla, los celestes eliminaron primero al Atlas en cuartos de final y posteriormente dejaron fuera a unas Chivas que llegaban embaladas bajo el mando de Gabriel Milito.

El cambio anímico dentro del plantel ha sido evidente. Futbolistas que habían bajado su rendimiento retomaron protagonismo y ahora la Máquina está a dos partidos de romper la sequía y sumar un nuevo título de Liga MX.

“Realmente el mérito es de los jugadores; estoy feliz de estar en una gran final, es un sueño”✨💙🤍



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Efraín Juárez devolvió identidad a Pumas

Del otro lado aparece uno de los proyectos más sólidos del torneo. Efraín Juárez logró reconstruir a Pumas después de un inicio complicado que incluyó una eliminación temprana en la CONCACAF Champions Cup frente al San Diego FC.

La respuesta del equipo en la Liga MX fue completamente distinta. Los universitarios recuperaron agresividad, intensidad y personalidad, características que históricamente han definido al club auriazul.

Pumas terminó como líder general y confirmó su candidatura al título durante la fase final. En cuartos eliminaron al América en una serie llena de tensión y después derrotaron a Pachuca gracias a un gol de Jordan Carrillo que todavía sigue dando de qué hablar entre la afición.

Ahora, los felinos buscan conquistar su primer campeonato de liga en 15 años, una presión importante para un club que llevaba varias temporadas sin alcanzar una final de este calibre.

“Respaldamos a Efraín, y siempre nos dice que demos el 100%”🔥🐾



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Cruz Azul y Pumas protagonizan una final con historia

Más allá del presente futbolístico, la final reúne a dos instituciones con enorme peso dentro del fútbol mexicano. Tanto Cruz Azul como Pumas cuentan con aficiones masivas y una rivalidad que históricamente ha producido partidos intensos.

La expectativa creció todavía más por tratarse de dos técnicos nacionales, algo poco común en las finales recientes de la Liga MX dominadas por estrategas extranjeros.

Además, ambos equipos llegan después de eliminar rivales importantes, lo que aumenta la sensación de que la final reúne a los clubes que mejor cerraron el semestre.

¿Qué sigue después de la final de ida?

El primer partido será determinante para definir el rumbo de la serie antes de la vuelta en Ciudad Universitaria, donde Pumas tendrá la ventaja de cerrar frente a su gente.

Cruz Azul buscará aprovechar la localía para tomar ventaja y evitar llegar obligado al duelo definitivo. Pumas, por su parte, intentará salir vivo del Estadio Ciudad de los Deportes para definir el campeonato en CU y romper una sequía de 15 años sin levantar el título de Liga MX.

Plena confianza de Willer Ditta con Joel Huiqui de cara a la gran final de Liga Mx vs Pumas🗣️🔥🚂💙



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Cruz Azul vs Pumas: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER