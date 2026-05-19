¿Se repite la historia? La coincidencia entre Arsenal y Pumas que ilusiona con un nuevo título en 2026

En el futbol, las coincidencias no ganan partidos, pero sí alimentan la ilusión. Y en pleno Clausura 2026, una de esas historias ya empezó a tomar fuerza entre los aficionados de Pumas: la conexión inesperada con Arsenal, el club inglés que también pelea por volver a tocar la gloria.

Pumas UNAM vs Cruz Azul Liga Mx / Jam Media Ampliar

La teoría es simple, llamativa y perfecta para encender la conversación: en 2004, Arsenal fue campeón de la Premier League y ese mismo año Pumas firmó su histórico bicampeonato en el futbol mexicano.

Ahora, en 2026, el equipo londinense vuelve a estar muy cerca de romper su sequía y Universidad Nacional también aparece metido de lleno en la lucha por el título.

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La coincidencia tomó fuerza luego de que Arsenal se colocara en la pelea por la Premier y, al mismo tiempo, avanzara a la Final de la Champions League, mientras que Pumas consiguió instalarse entre los equipos que siguen soñando con el campeonato en México.

No se trata de una estadística oficial ni de una fórmula futbolera, sino de una narrativa que mezcla memoria, azar y contexto competitivo. Pero justo por eso ha pegado: porque conecta dos años marcados por la nostalgia y por la posibilidad de que algo grande vuelva a pasar.

Arsenal aprieta en Inglaterra y Pumas vuelve a ilusionarse en la Liga MX

El paralelismo se vuelve más atractivo al revisar el presente de ambos clubes. Arsenal es el actual campeón de la Premier League con 82 puntos y aún con una jornada por disputarse, después de varios años quedándose cerca del objetivo. Su último título liguero había sido justamente en 2004, una espera larguísima para un club de ese tamaño.

¡Atención Pumas! 🚨🤯



La última vez que el Arsenal se coronó campeón de la Premier League en el 2004, los felinos conquistaron la Liga MX con un hito histórico 🤩⚽



¿Se repetirá? 👀 pic.twitter.com/dHC3uJyJvv — AS México (@ASMexico) May 19, 2026

Del lado auriazul, la historia también tiene carga emocional. Pumas avanzó en la Liguilla del Clausura 2026 tras eliminar al América y a Pachuca y volvió a colocarse en una instancia que reactivó la fe de su gente.

El club universitario arrastra una sequía de 15 años sin título de liga, por lo que cualquier guiño del destino se convierte en tema de conversación inmediata. Además, el momento tiene un ingrediente simbólico: el equipo es dirigido por Efraín Juárez, un hombre identificado con Pumas y que sabe lo que significa salir campeón con esa camiseta.

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Claro, una coincidencia no mete goles ni asegura trofeos. A Pumas todavía le falta superar a Cruz Azul en la Gran Final para rematar la obra.

Pero en tiempos de Liguilla, donde la emoción pesa tanto como la lógica, historias como esta se vuelven gasolina pura para la afición. Porque si en 2004 Arsenal y Pumas tocaron la cima al mismo tiempo, hoy en 2026 hay quienes ya se preguntan si la historia está lista para repetirse.