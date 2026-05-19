Robert Morales de Pumas busca completar un hecho histórico en la Liga MX

La Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul no solo pone en juego el título del futbol mexicano. También abre una historia muy poco común: Robert Morales puede convertirse en tricampeón de la Liga MX.

Robert Morales con Pumas en C.U / Jam Media Ampliar

El delantero paraguayo fue parte del plantel de Toluca bicampeón bajo el mando de Antonio Mohamed y ahora, ya como jugador de Pumas, tiene la oportunidad de levantar un tercer campeonato consecutivo si Universidad Nacional supera a La Máquina en la serie definitiva.

Robert Morales pasó de ser revulsivo en Toluca a pieza clave en el esquema de Efraín Juárez

Lo que hace más atractiva esta historia es el cambio de papel que ha vivido el atacante. En Toluca, Morales no tuvo un protagonismo absoluto, ya que el delantero titular era Paulinho y su rol en las dos Liguillas del bicampeonato fue más bien como relevo.

Pumas UNAM vs Toluca Torneo Clausura 2026 Liga MX / Jam Media Ampliar

En esas fases finales no firmó goles ni asistencias, aunque sí formó parte de un plantel que terminó conquistando ambos torneos. En busca de más minutos y un lugar más estable en el once, el paraguayo llegó a Pumas a préstamo, donde encontró un escenario muy distinto.

Con Efraín Juárez, Robert Morales dejó de ser una pieza secundaria para convertirse en uno de los hombres importantes del ataque auriazul. En este torneo ha disputado 23 partidos y suma nueve goles, números que explican por qué terminó ganando peso dentro del proyecto universitario.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: “Ojalá pites tú”: el video de Efraín Juárez que encendió las redes sociales tras el Pumas vs Cruz Azul

Además, Pumas cerró como la mejor ofensiva del torneo con 34 goles, un dato que ayuda a entender el contexto en el que la “Pantera” logró crecer futbolísticamente y meterse de lleno en la conversación rumbo a la Final.

Un tricampeonato con dos camisetas distintas lo pondría en un lugar muy especial

La dimensión del posible logro no es menor. Ser tricampeón ya es, por sí mismo, una marca reservada para muy pocos futbolistas en la historia reciente del balompié mexicano.

Robert Morales con Toluca Ampliar

Pero en el caso de Robert Morales hay un matiz que vuelve todo más extraño y atractivo para el aficionado: podría conseguir tres títulos seguidos con dos equipos distintos, primero como integrante del Toluca campeón y ahora como parte de unos Pumas que lo tienen como uno de sus pilares ofensivos.

Incluso la institución universitaria todavía cuenta con opción de compra, por lo que esta Final también puede influir en una decisión importante sobre su futuro.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Gerardo Espinoza es nuevo director técnico de Puebla para el Apertura 2026 de Liga MX

En otras palabras, Robert Morales llega a la Final con la misión de ayudar a Pumas a levantar el trofeo, y también con la posibilidad de firmar una historia insólita, de esas que convierten una serie por el campeonato en algo todavía más interesante.