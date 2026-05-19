Final Pumas vs Cruz Azul: revelan árbitros para la ida y la vuelta y hay sorpresa mayúscula

La Liga MX ya definió las designaciones arbitrales para la Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, y el anuncio no pasó desapercibido.

Daniel Quintero Huitron Liga MX Clausura 2026 Ampliar

La Comisión de Árbitros eligió a Ismael Rosario López Peñuelas para dirigir el partido de ida, programado para el jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que Daniel Quintero Huitrón será el encargado de impartir justicia en la vuelta, el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

La gran sorpresa de la Comisión de Árbitros

La gran conversación, sin embargo, no gira solo alrededor de quiénes sí fueron nombrados, sino de quiénes quedaron fuera. Tanto César Arturo Ramos Palazuelos como Katia Itzel García Mendoza, dos de los árbitros mexicanos seleccionados por FIFA para la próxima Copa del Mundo, no aparecieron ni como centrales ni en el VAR para los dos partidos por el título.

Cesar Arturo Ramos Palazuelos Liga MX Clausura 2026 / NurPhoto Ampliar

La ausencia sorprendió porque ambos venían siendo vistos como dos de los silbantes con mejor cartel dentro del fútbol mexicano, y muchos imaginaban que alguno tendría presencia en la serie más importante del semestre.

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Así pitarán la ida y la vuelta de la Final

Para la ida el cuerpo arbitral será encabezado por Ismael Rosario López Peñuelas, con Enrique Isaac Bustos Díaz y Christian Kiabek Espinosa Zavala como asistentes. El cuarto árbitro será Yonatan Peinado Aguirre, el quinto Edgar Magdaleno Castrejón, y en el VAR estarán Diana Stephanía Pérez Borja y Salvador Pérez Villalobos.

🚨 Lo que está pasando en la Comisión de Arbitraje y la influencia que parece tener @PumasMX en las designaciones es algo que debe detenerse YA... Es INAUDITO... 🧐



El hecho de que César Ramos Palazuelos 🇲🇽 no esté contemplado para la FINAL entre Pumas y @CruzAzul da lugar a… pic.twitter.com/llYbSKOxTI — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) May 19, 2026

La designación también llama la atención porque López Peñuelas no dirigió a Cruz Azul en este torneo, aunque sí tuvo presencia en partidos importantes de Pumas, incluida la semifinal de ida ante Pachuca.

Para la vuelta en CU, el árbitro central será Daniel Quintero Huitrón, acompañado por Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Michel Alejandro Morales Morales como asistentes. El cuarto árbitro será Vicente Jassiel Reynoso Arce, la quinta árbitra Karen Janett Díaz Medina, y el VAR estará a cargo de Guillermo Pacheco Larios junto con Michel Caballero Galicia.

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La elección de Quintero también mete ruido en la previa porque ya le pitó a ambos finalistas durante el torneo, incluso fue el árbitro del Pumas vs Cruz Azul de fase regular en el mismo Estadio Olímpico Universitario, duelo que terminó empatado y dejó polémica por la expulsión de Nathan Silva.

En otras palabras, la Final ya tiene jueces, pero también tiene debate asegurado. La designación de Ismael Rosario y Daniel Quintero pone el reflector sobre una Comisión que optó por una vía distinta a la esperada, dejando fuera a nombres de peso internacional. Y en una serie tan caliente como Pumas vs Cruz Azul, cualquier silbatazo será analizado al milímetro desde antes del primer minuto.