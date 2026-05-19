Víctor Velázquez confirmó si Joel Huiqui seguirá como técnico de Cruz Azul

La historia de Joel Huiqui en Cruz Azul podría pasar de interinato a proyecto formal… pero únicamente con título incluido.

BUENOOOOS Y FINALISTAS DÍAS, AZULES. 💙🚂 pic.twitter.com/PkVP3HROW4 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 17, 2026

Previo a la Final del Clausura 2026 ante Pumas, Víctor Velázquez, presidente de La Máquina, dejó claro que la continuidad del técnico mexicano dependerá de un solo objetivo: conquistar la décima estrella.

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¿Joel Huiqui es el indicado para Director Técnico de Cruz Azul?

El directivo cementero aseguró que Huiqui permanecería como entrenador únicamente “levantando el título de Liga”, aumentando todavía más la presión sobre el ex defensa celeste.

Señoras y señores:



JOEL HUIQUI SE QUEDARÁ SI ES CAMPEÓN CON CRUZ AZUL💙✨🏆



Lo mencionó el presidente del equipo🔥



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Huiqui tomó al equipo tras la salida de Nicolás Larcamón en la recta final del torneo y, contra muchos pronósticos, logró meter a Cruz Azul hasta la gran final del futbol mexicano.

El estratega interino revitalizó a un equipo que atravesaba una mala racha y ahora tendrá la oportunidad de disputar su primera final como entrenador de Primera División frente a unos Pumas dirigidos por Efraín Juárez.

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Incluso el propio Huiqui reconoció recientemente que le gustaría mantenerse en el banquillo celeste, aunque aseguró que su prioridad es darle el campeonato a la institución.

“Obviamente me encantaría seguir en el equipo”, declaró el técnico tras clasificar a la final.

La serie por el título entre Cruz Azul y Pumas arrancará esta semana, con una narrativa extra alrededor del banquillo cementero: la posibilidad de que alguien de casa convierta un interinato de emergencia en una permanencia definitiva.