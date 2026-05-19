Final Liga MX Pumas vs Cruz Azul: La reventa se apodera de los boletos, ¿cuáles son los precios?

Una de las finales más esperadas en la historia de los torneos cortos está en puerta. “El Clásico de la Obsesión” entre Pumas y Cruz Azul llega a su capítulo más importante, la gran final del Clausura 2026.

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Mañana inicia la preventa exclusiva Mifel para la Final de Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. 🏟️



Es momento de mostrar nuestra fuerza, hacer pesar nuestra casa y escribir una nueva página en nuestra historia.



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Con ello, también llega la alta demanda del boletaje para el partido de vuelta en Ciudad Universitaria. A pesar de que no ha salido información oficial sobre la venta de boletos en TicketMaster, ya se pueden encontrar boletos disponibles en sitios de reventa como StubHub o Viagogo.

¿Cuánto cuestan los boletos para la Final Pumas vs Cruz Azul?

Los Pumas no han anunciado precios oficiales, sin embargo, boleteras de reventa ya tienen boletos disponibles, con precios bastante elevados. En StubHub, se pueden encontrar boletos desde los $13,000 pesos mexicanos en Cabecera Norte.

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En viagogo, el boleto más económico, también en Cabecera Norte, se encuentra en $8,500, sin embargo también hay boletos hasta en $267,000.

¿Es seguro comprar en páginas de reventa como StubHub o Viagogo?

La única forma segura de comprar boletos en México es con las plataformas oficiales. Para el partido de vuelta, la plataforma oficial de distribución de entradas será Ticketmaster, por lo que comprar por cualquier otra vía ya representa un riesgo.

🐾 Con mucha garra los @PumasMX están en la final 👊



⚽ ¡Muchas felicidades! 🥳 pic.twitter.com/z8PPggBLLt — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) May 18, 2026

StubHub y Viagogo tienen varios años de experiencia operando en muchos países para eventos deportivos y conciertos, pero en México la reventa no es legal. Aún así, han logrado operar sin ningún inconveniente durante años.

Ambas plataformas ofrecen un proceso de “garantía”, donde si no obtienes tus entradas tal cual el vendedor prometió, en tiempo y forma, ellos te regresarán tu dinero, ya que al comprador no se le paga hasta algunos días después de ocurrido el evento y tras garantizar que pudiste acceder sin problemas. Aún así, ese proceso depende completamente de las plataformas, y según los usuarios, a veces la experiencia no puede ser tan satisfactoria como podría sonar.

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¿Cuándo salen los boletos para Pumas vs Cruz Azul?

Para el partido de ida se espera que la preventa para aficionados de Cruz Azul comience el martes 19 de mayo, mientras que la venta general podría comenzar el miércoles 20 de mayo.

LISTOS LOS HORARIOS Y LAS SEDES PARA LA GRAN FINAL. ⏰



NOS VEMOS EL JUEVES EN EL ESTADIO CIUDAD DE LOS DEPORTES. 🏟️



TODOS JUNTOS. 💙 pic.twitter.com/RQPTCuNXR2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 18, 2026

Para el partido de vuelta, la venta exclusiva Mifel comenzará el martes 19 de mayo y la venta general será el miércoles 20 de mayo.