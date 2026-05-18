Pumas vs Cruz Azul: la Final inédita en torneos cortos que esperó el fútbol mexicano por 45 años

Por primera vez desde que se instauraron los torneos cortos en 1996, Pumas y Cruz Azul se miden en una Final de Liga MX. El Clausura 2026 les dio el escenario que la afición esperaba desde hace cuatro décadas y media: el desempate definitivo entre dos instituciones que tienen una corona cada una y una rivalidad que la gente ya bautizó como el “Clásico de la Obsesión”.

Cruz Azul vs Pumas UNAM Torneo Apertura 2025 Liga MX / Jam Media Ampliar

¿Por qué esta Final es inédita en la era de los torneos cortos?

Desde que se instauraron los torneos cortos en 1996, es la primera vez que Pumas y Cruz Azul llegan juntos a una Final de Liga MX. No es que no se hayan cruzado en la Liguilla — se han visto siete veces — pero siempre se eliminaron antes de la gran final.

Chivas vs Cruz Azul / Juan Carlos Ocampo Ampliar

En torneos cortos, Pumas salió airoso en cinco de las siete series de Liguilla en las que chocó ante Cruz Azul. Sin embargo, la última serie favoreció a La Máquina en el Clausura 2024 con global de 4-2. Cada vez que se encontraban, uno de los dos quedaba en el camino. Ahora los dos llegaron al final.

El historial: una corona para cada uno y 45 años de espera

La primera Final entre ambos se disputó en la temporada 1978-79 y terminó con triunfo de Cruz Azul por marcador global de 2-0. Dos años después, en la temporada 1980-81, Pumas se vengó y se impuso 4-2 en el global para quedarse con el campeonato.

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En la ida de aquella Final de 1979, jugada en Ciudad Universitaria, el marcador terminó 0-0. En la vuelta, en el Estadio Azteca, Cruz Azul se impuso 2-0 con goles de Carlos Jara Saguier al 69 y Horacio López Salgado al 88.

El historial quedó 1-1, y así se mantuvo por 45 años. El Clausura 2026 llega para desempatarlo.

¿Por qué le llaman el “Clásico de la Obsesión” al Cruz Azul vs Pumas?

La afición fue dándole forma al apodo de “Clásico de la Obsesión” por la manera en que ambos equipos se persiguen en fases decisivas, por las discusiones que se repiten en redes y por la necesidad emocional de ganarle al otro cuando el torneo se acerca al título.

No es un apodo heredado de la historia antigua. Nació del fuego reciente, de años de encontronazos en Liguilla donde siempre había algo más que tres puntos en disputa. El Clausura 2026 llevará esa rivalidad a su punto más alto: por primera vez bajo el formato de torneos cortos, La Máquina y los universitarios no solo se jugarán el orgullo, también una estrella en su escudo.

Uno de los episodios más explosivos de esta rivalidad fue en el Guard1anes 2020, donde en la ronda de semifinales Cruz Azul se quedó con el partido de ida en una sorprendente goleada de 4-0 en el Estadio Azteca. Sin embargo, los universitarios lograron una de las remontadas más recordadas en el fútbol nacional, ganando por 4-0 en casa y avanzando a la gran final.

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A partir de este episodio, cada vez que se encuentran ambos equipos se eleva la temperatura en redes sociales, lo que ha llevado a “obsesionarse” unos con otros.

En el 2025, Cruz Azul jugó como local en Ciudad Universitaria y logró hacerlo su fortaleza, rompiendo el récord de partidos sin perder para un equipo local y además coronándose como campeones de la Concacaf Champions Cup, lo que aumentó la tensión entre ambas instituciones, al grado de que Pumas ya no permitió a Cruz Azul seguir jugando como local en CU para el 2026.

Lo que está en juego para cada uno en la Final del Clausura 2026

Pumas busca su octava corona y romper una sequía de 15 años: su último título fue el Clausura 2011, cuando vencieron a Monarcas con global de 3-2 en el Olímpico Universitario.

Pumas vs Cruz Azul en vivo por W RADIO y W DEPORTES Ampliar

Cruz Azul, por su parte, va por su décima estrella, cinco años después de conquistar la novena en el Guard1anes 2021 ante Santos Laguna. Para La Máquina, que llegó a cargar con el trauma de más de dos décadas sin campeonato, sumar la décima tendría un peso simbólico enorme.

La serie además pondrá frente a frente a Efraín Juárez y Joel Huiqui en la primera Final de entrenadores mexicanos desde 2013, ambos buscando su primer título como estrategas.