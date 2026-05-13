Cruz Azul y Chivas concretaron igualada en el Estadio Banorte: ¡Todo se define en la vuelta!

Cruz Azul y Chivas nos regalaron un gran empate a dos goles en la semifinal de ida del futbol mexicano. En la primera parte, el Rebaño pegó primero y todo gracias a un error de Kevin Mier. El arquero colombiano dio rebote después de un disparo y Santiago Sandoval simplemente empujó la pelota a la portería.

NADA PARA NADIE EN EL BANORTE💥⚽️



Cruz azul sacó el empate en casa vs Chivas dentro del primer capítulo de historia por la semifinal ida.🔥



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Sin embargo, la máquina respondió de forma casi inmediata. Los cementeros consiguieron la igualada con un golazo de Charly Rodríguez con una vaselina sobre Oscar Whalley.

Ya para el segundo tiempo, Ángel Sepúlveda aprovechó un centro de Miguel Gómez para mandar la pelota al fondo con un remate de cabeza que no pudo atajar Kevin Mier.

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Cuando parecía que Chivas estaba jugando mejor, el árbitro central señaló un penal muy polémico por una supuesta falta de Bryan González sobre Christian Ebere y fue el propio nigeriano quien lo cambió por el gol del empate. A partir de ese momento, Cruz Azul comenzó a dominar las acciones del encuentro, pero no fue capaz de vencer el arco de Whalley.

Con este resultado, Cruz Azul está obligado a ganar el fin de semana para clasificar a la gran final, mientras que a Chivas le alcanza hasta con un empate para obtener su boleto para la serie por el título del fútbol mexicano.