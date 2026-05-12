Federico Vilar será auxiliar técnico de Miguel Herrera en el Atlante para el Apertura 2026

Federico Vilar no es un nombre cualquiera para el Atlante. El portero argentino fue el capitán del equipo azulgrana que conquistó el título del Apertura 2007 frente a Pumas y también representó al club en el Mundial de Clubes de la FIFA en 2009. Es por eso que su historia con el Atlante es de las más completas que existen en la Liga MX y una de las más queridas por los aficionados del equipo y de toda la Liga MX.

¡HIERRO, HISTORIA Y PASIÓN! 🐴🔥

Federico Vilar se une a nuestro cuerpo técnico. El "Jefe" vuelve para transmitir el orgullo azulgrana desde el banquillo y sumar su jerarquía a los #PotrosDeHierro.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/2pCAhQ0yp3 — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) May 13, 2026

Curiosamente Miguel Herrera y Alejandro Vilar ya coincidieron fuera del Atlante. Fue en 2016 cuando Vilar se retiró y fue precisamente con los Xolos de Tijuana, equipo en el que Herrera era Director Técnico en ese entonces.

¿Qué experiencia tiene Vilar como entrenador?

En noviembre de 2016, Federico Vilar se retiró y regresó a Argentina para iniciar su proceso de formación como director técnico.

El 1 de junio de 2021 fue nombrado director técnico del Cancún FC en la Liga Expansión MX. Logró llevar al equipo a su primera fase de cuartos de final en 2022, aunque fueron eliminados por el Club Celaya. Dejó el cargo en mayo de 2022.

River Plate vs Arsenal Copa de la Liga Profesional 2023 / Marcelo Endelli Ampliar

Después llegó a Unión La Calera de la Primera División de Chile. Cinco meses después, el club chileno oficializó su desvinculación de común acuerdo.

En mayo de 2023 fue entrenador de Arsenal de Sarandí en Argentina. En septiembre del mismo año terminó su compromiso luego de 14 partidos dirigidos.

¿Qué pretende Atlante para el Apertura 2026?

La directiva, encabezada por Emilio Escalante, dejó claro que no buscan ser un equipo más. El propio Miguel Herrera fijó la meta desde su presentación: “Buscar que el equipo esté peleando calificación, que no estemos de comparsas de nadie.” Hay que recordar que los Potros de Hierro regresarán al máximo circuito tras 12 años de ausencia en la Liga de Expansión y ocuparán el lugar del Mazatlán.

Otra figura histórica que continúa en el Atlante es Christian “Hobbit” Bermúdez. El Hobbit también ganó la última liga del Atlante en Primera División en 2007 y acumula cuatro títulos en Liga Expansión.

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¿Qué antecedentes tiene el Piojo Herrera con el Atlante?

Esta es la tercera vez que Herrera dirige a los Potros. La primera fue de 2002 a 2004, cuando debutó como técnico en Primera División, con su mejor resultado en el Apertura 2003 llegando a semifinales. La segunda, de 2010 a 2011. En ninguna de las dos etapas anteriores ganó un título con el club, pero sí construyó la carrera que lo llevó a dos campeonatos con el América, una Copa MX y la Copa Oro con la Selección Mexicana, con la que además clasificó al Mundial Brasil 2014.

¡Bienvenido a casa, Miguel Herrera!

Nuestro nuevo técnico llega al banquillo con algo que no se firma en un contrato: identidad, carácter y el ADN azulgrana que lo une a nuestra historia. pic.twitter.com/G2nZDyawh9 — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 29, 2026

Su última experiencia fue en la selección de Costa Rica, de la que fue cesado en noviembre de 2025 tras no lograr la clasificación al Mundial 2026. Regresa a la Liga MX motivado y con la presión de demostrar vigencia.

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El Atlante arranca el Apertura 2026 con la doble tarea de definir el plantel y prepararse para la Leagues Cup, que llega antes del inicio del torneo regular. La directiva también afina los precios de boletos para el Estadio Banorte, buscando que la afición responda a un regreso que lleva 12 años esperando.