SEP adelanta vacaciones de verano 2026: Fecha oficial del fin de clases por calor y Mundial

¿Cuándo terminan las clases en 2026? La SEP modifica el calendario escolar y adelanta las vacaciones de verano al 5 de junio por las olas de calor y el inicio del Mundial de la FIFA.

SEP adelanta vacaciones de verano 2026: Fecha oficial del fin de clases por calor y Mundial

SEP adelanta vacaciones de verano 2026: Fecha oficial del fin de clases por calor y Mundial

Karla Ramos

La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, anunció este 7 de mayo una modificación al calendario escolar 2025-2026 que miles de familias mexicanas recibirán con agrado: el ciclo concluirá el 5 de junio, dando paso inmediato a un periodo vacacional de verano más extenso.

Mario Delgado

Mario Delgado / NurPhoto

¿Por qué se adelantan las vacaciones de verano?

La decisión, tomada de manera unánime en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), responde principalmente a dos factores ineludibles: las intensas olas de calor que ya afectan a gran parte del país y la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo inicio está programado para el 11 de junio.

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Las altas temperaturas de junio y julio representan un riesgo real para la salud de estudiantes y docentes, especialmente en regiones del norte y centro del país donde las aulas sin aire acondicionado adecuado se convierten en hornos. Adelantar el cierre protege a la comunidad escolar y evita ausentismo masivo o problemas de salud pública.

Por otro lado, el Mundial que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá generará una movilización sin precedentes: millones de visitantes, cierres viales en ciudades sede (Guadalajara, Monterrey y CDMX), aumento en el transporte y una atención nacional e internacional centrada en el evento. Mantener clases presenciales durante las primeras semanas del torneo habría sido complicado logísticamente y habría restado concentración tanto a alumnos como a maestros. Estados como Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México ya habían solicitado ajustes por estas razones; la SEP optó por una solución nacional coherente.

Críticas previsibles no faltarán. Algunos argumentarán que se “pierden” días de clase y que el calendario ya es corto. Sin embargo, el adelanto no elimina contenido educativo: se prioriza la salud y el bienestar sin sacrificar el mínimo de días requeridos. Además, habrá periodos de reforzamiento en agosto antes del inicio del nuevo ciclo, previsto para finales de ese mes.

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