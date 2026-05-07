Se revelan a los presuntos responsables del caos entre Selección Mexicana, Toluca y Chivas / Agustin Cuevas

La crisis que envuelve a la Selección Mexicana previo al Mundial 2026 sigue escalando y ahora el periodista David Medrano puso nombre y apellido a los presuntos responsables del conflicto entre el Tri, Toluca y Chivas, luego de la controversia generada por Alexis Vega y Jesús Gallardo, futbolistas que estuvieron cerca de jugar con los Diablos Rojos mientras ya debían reportar con el combinado nacional.

Jesús Gallardo y Alexis Vega / Omar Vega Ampliar

De acuerdo con la información revelada por Medrano, la decisión de facilitarle a Toluca la posibilidad de recuperar a ambos jugadores habría sido tomada por cuatro figuras clave dentro de la estructura del fútbol mexicano: Javier Aguirre, Mikel Arriola, Duilio Davino e Ivar Sisniega, situación que terminó provocando molestia en Chivas y una fuerte discusión mediática en pleno proceso rumbo a la Copa del Mundo.

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La intención era que Alexis Vega y Jesús Gallardo pudieran disputar con Toluca el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf ante LAFC, algo que encendió inmediatamente las alarmas debido a que existía un acuerdo entre clubes y Selección Mexicana para que los convocados reportaran desde el 6 de mayo a la concentración nacional.

La postura habría provocado el enojo de Amaury Vergara, presidente de Chivas, quien presuntamente pidió que los futbolistas rojiblancos regresaran inmediatamente con el club al considerar que no se estaba respetando el pacto previamente establecido con la Federación Mexicana de Futbol y el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

Toda la polémica terminó explotando públicamente cuando el propio Aguirre apareció ante los medios de comunicación y lanzó una advertencia contundente, asegurando que cualquier futbolista que no se presentara a tiempo con la Selección Mexicana podría quedarse fuera del Mundial 2026, declaración que generó todavía más dudas por las versiones encontradas entre clubes y directivos.

¿Quiénes fueron señalados como responsables del conflicto en la Selección Mexicana?

David Medrano apuntó directamente hacia Javier Aguirre, Mikel Arriola, Duilio Davino e Ivar Sisniega como las figuras que habrían tomado la decisión de permitirle a Toluca contar nuevamente con Alexis Vega y Jesús Gallardo para el compromiso internacional ante LAFC, una situación que terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos recientes alrededor del Tricolor.

ACEPTARÁ EL VASCO CAMBIO DE PLANES?

Les tronó la bomba a Sisniega y Davino. pic.twitter.com/bqTHJSdlWh — david medrano felix (@medranoazteca) May 6, 2026

El periodista también criticó el manejo mediático de la situación ya que, tras el escándalo, Mikel Arriola evitó hablar con la prensa pese a ser buscado por distintos medios de comunicación, mientras que Ivar Sisniega no apareció públicamente para fijar postura y Duilio Davino permaneció en silencio durante la conferencia encabezada por Javier Aguirre.

La falta de claridad por parte de los altos mandos de la FMF provocó una ola de cuestionamientos entre aficionados y analistas deportivos, especialmente porque el conflicto explotó a solo unas semanas de que la Selección Mexicana continúe su preparación rumbo al Mundial 2026, torneo en el que el Tricolor intentará recuperar credibilidad tanto dentro como fuera de la cancha.