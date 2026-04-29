José Ramón Fernández rechaza disculpas de David Faitelson y reaviva la polémica

La relación entre José Ramón Fernández y David Faitelson volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras un episodio que parecía marcar reconciliación pero terminó generando más tensión entre ambos.

José Ramón Fernández / NurPhoto Ampliar

Durante la gala del Salón de la Fama del Futbol en Hidalgo, Faitelson tomó el micrófono para ofrecer disculpas a su antiguo mentor, reconociendo su influencia profesional y lamentando posibles ofensas hacia su familia.

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El gesto incluyó un apretón de manos frente a los asistentes, mientras José Ramón Fernández optó por guardar silencio en ese momento, lo que dejó abierta la interpretación sobre el verdadero estado de la relación.

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar y fue a través de redes sociales donde Fernández cuestionó la autenticidad del acto, asegurando que no fue espontáneo sino cuidadosamente organizado.

El periodista deportivo incluso señaló la existencia de apoyo externo para concretar el momento, lo que fortaleció la percepción de que el episodio buscaba proyectar una imagen distinta del conflicto y no un arrepentimiento genuino del presentador de TUDN.

¿Fue genuina la disculpa o parte de una estrategia mediática?

Las declaraciones de Fernández alimentaron el debate al afirmar que las disculpas formaron parte de un montaje, postura que fue respaldada indirectamente por comentarios de otros colegas como Odín Ciani, quien recordó antecedentes similares mientras colaboraron en TV Azteca.

Eso estaba preparado, observa los videos, varias tomas y te darás cuenta. No aprovechó el momento, tuvo varios cómplices apoyando que esto se diera tristemente. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) April 29, 2026

El conflicto tiene raíces en la salida de Faitelson hacia Televisa y sus declaraciones posteriores sobre Fernández, incluyendo señalamientos personales que marcaron un quiebre definitivo, por lo que este nuevo episodio confirma que la reconciliación aún parece lejana.