¿Será feriado el día de la inauguración del Mundial? Esto dice el Gobierno

La posibilidad de declarar como día feriado la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México ha generado gran expectativa. El partido inaugural se disputará el 11 de junio de 2026 en la capital del país, lo que ha impulsado propuestas del gobierno local y legisladores.

Gabinete de Coordinación con las Alcaldías para el Mundial 2026 / NurPhoto Ampliar

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De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, sí existe la intención de declarar ese día como feriado en la capital. La mandataria busca garantizar que la población disfrute del evento, considerándolo histórico para el país.

La propuesta también responde a razones prácticas: suspender actividades laborales y escolares ayudaría a evitar congestión vial, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad ante la alta afluencia de personas que se espera.

¿Ya es oficial el día feriado?

Aunque hay respaldo local, el carácter oficial depende de su formalización legal. Aún se requieren acuercos con la iniciativa privada y autoridades federales para su aplicación total. Legisladores de Morena han mostrado su apoyo, lo que refuerza la posibilidad de que sea reconocido formalmente como festivo en la CDMX.

Clara Brugada rumbo al Mundial 2026 / NurPhoto Ampliar

¿Será feriado en todo México?

La medida no necesariamente aplicará a nivel nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno federal aún no ha tomado una decisión sobre declarar el 11 de junio como día festivo en todo el país. Para ello, sería necesario un decreto federal que modifique el calendario oficial de días de descanso obligatorio.

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Un evento histórico

La CDMX será la primera ciudad en la historia en organizar tres inauguraciones mundialistas. El gobierno capitalino busca que el ambiente se viva con actividades culturales, deportivas y recreativas.

En síntesis, el Gobierno de la CDMX respalda el feriado, pero su implementación total depende de procesos legales y acuerdos institucionales.