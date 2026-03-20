Adidas presenta las playeras de visitantes para el Mundial 2026

A menos de 90 de que el balón ruede en la Copa del Mundo 2026, la marca alemana Adidas presentó la colección de 26 playeras de visitante de diferentes selecciones nacionales para el mundial donde se combina fútbol, cultura y moda.

Jersey de México visitante Mundial 2026 /@adidasfootball Ampliar

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El lanzamiento, que se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles, reveló las equipaciones de diferentes selecciones patrocinadas por la marca, incluyendo selecciones clasificadas al torneo y otras que no formarán parte del Mundial 2026 como Venezuela. De este modo, se fortalece el objetivo estratégico de la marca en convertir las prendas en productos de consumo internacional y no solo parte de la justa mundialista.

Adidas marca un hito al reintegrar el histórico logo Trefoil en las camisetas de visitante, algo que no se veía en un Mundial desde Italia 90. Esta colección fusiona la nostalgia de los años noventa con cortes modernos y tecnología de alto rendimiento, orientada tanto a la cancha como al estilo urbano.

Cada diseño incorpora elementos culturales únicos basados en la identidad de cada país; entre las selecciones que ya mostraron sus playeras destacan la Selección de España, que se basa en los manuscritos y la literatura clásica; Bélgica rinde un tributo onírico al surrealismo de René Magritte; Argentina evoca la nostalgia con patrones florales de aire retro; Japón, cuyos gráficos multicolor simbolizan la unidad moderna. Finalmente, México plasma su herencia a través de complejos elementos arquitectónicos y símbolos culturales. El objetivo de la marca es convertir cada camiseta en una pieza histórica que represente la esencia de su país.

Gracias a la innovación de la tecnología Climacool+ y al uso de tejidos de alto rendimiento, el atleta puede liberarse de distracciones térmicas; optimizando la ligereza de la prenda con un diseño que permite que el enfoque del jugador sea absoluto.

La playera de México visitante ¿cuánto cuesta y en dónde comprarla?

La nueva playera de visitante de la Selección Mexicana destaca por una base blanca con los tradicionales detalles en verde y rojo en el cuello y mangas. El diseño integra sutiles símbolos prehispánicos que enaltecen la cultura nacional, complementados por un escudo bicromático y la frase “SOMOS MÉXICO” en la nuca.

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NUEVA CAMISETA 🇲🇽



La Selección Mexicana reveló su jersey de visitante que usará en el Mundial 2026, un diseño blanco con detalles en verde y rojo que podría estrenarse en la próxima Fecha FIFA. pic.twitter.com/VKoYGTfDFJ — W Deportes (@deportesWRADIO) March 20, 2026

Tiene un precio de $2,999 versión de jugador y $1,999 en la versión de aficionado. Además, cabe destacar que las equipaciones de local y visitante de la Selección Mexicana también contarán con sus respectivas versiones en manga larga. El jersey estará disponible a partir del 20 de marzo en tiendas Adidas, tiendas minoristas seleccionadas y en la tienda en línea oficial de la marca.