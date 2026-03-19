Selección Mexicana: Tala Rangel se perfila como titular en el 11 de Javier Aguirre para la Copa del Mundo / Hector Vivas

La grave lesión de Luis Ángel Malagón en el talón de Aquiles sacude los planes de la Selección Mexicana al confirmarse que el americanista se perderá la próxima Copa del Mundo, situación que obliga al cuerpo técnico encabezado por el Vasco Aguirre a reestructurar de inmediato su baraja de porteros para los siguientes compromisos.

Luis Ángel Malagón / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

El guardameta de las Chivas, Raúl Rangel, aparece como el principal candidato para asumir la titularidad en el Mundial, pues si bien el Tala ya era un elemento constante en las listas previas, ahora toma ventaja considerable sobre el resto de los aspirantes que buscan un lugar bajo los tres palos.

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Por su parte, el experimentado Guillermo Ochoa vislumbra una oportunidad de oro para integrarse nuevamente al equipo nacional y asistir a otra cita mundialista, especialmente tras los reportes que indican que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya habría notificado al club AEL Limassol de Chipre sobre su posible llamado.

En el panorama actual también figura el nombre de Carlos Acevedo, quien ha mantenido una regularidad importante en las convocatorias de Javier Aguirre durante los últimos meses, sin embargo, el portero del Santos Laguna no ha logrado sumar minutos en el Tri.

Carlos Acevedo / Hector Vivas Ampliar

La baraja de opciones para cubrir el hueco de Malagón se extiende hasta Europa con el joven Álex Padilla del Athletic Club, un prospecto que se mantiene bajo el radar del tricolor gracias a sus actuaciones en la Copa del Rey y que podría ser una pieza clave en el relevo generacional.

Otros nombres que comienzan a sonar con fuerza en el entorno de la Selección son los de Carlos Moreno, Andrés Sánchez, Sebastián Jurado y Antonio Rodríguez, todos ellos porteros titulares en la Liga MX que ya cuentan con experiencia previa en llamados nacionales y esperan ser considerados nuevamente.

Sebastián Jurado / Jam Media Ampliar

Finalmente destaca la irrupción de Andrés Gudiño quien ha aprovechado la titularidad en Cruz Azul para demostrar su capacidad bajo los tres postes, sumándose así a una lista de candidatos a defender la valla tricolor en el Mundial 2026.