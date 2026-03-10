Luis Ángel Malagón sufre fuerte lesión con América y enciende las alarmas en Selección Mexicana: VIDEO

Luis Ángel Malagón está en riesgo de perderse el Mundial 2026. El guardameta del América, tuvo que abandonar el duelo de ida de los Octavos de Final de la Concachampions ante el Philadelphia Unión. Desafortunadamente, las imágenes no fueron muy alentadoras para el conjunto azulcrema ni para la Selección Mexicana a menos de 100 días de que arranque la Copa del Mundo.

🚨🚨 ¡ÁNGEL MALAGÓN SE LESIONÓ! 🚨🚨



Malagón se lesiona y no se levanta del césped, ya calienta Rodolfo Cota.



🔵 @PhilaUnion 0-1 @ClubAmerica 🦅 #CONCACAF pic.twitter.com/KhBxugHP1L — FOX (@somos_FOX) March 10, 2026

Y es que al filo del primer tiempo, la pelota llegó al guardameta y al intentar despejarla su pierna quedó atrás. En ese momento Malagón encendió las alarmas tras voltear a ver su extremidad, llevándose las manos al rostro y pidiendo de inmediato el ingreso de las asistencias médicas.

Fueron minutos de dramatismo para los de Coapa porque en ningún momento se levantó Malagón y tuvo que salir en la camilla con dirección al hospital más cercano para tratar la lesión. No hubo otro acercamiento, en cuanto Luis Ángel Malagón se lesionó, se puso una toalla en su rostro hasta que se fue en la ambulancia del club.

Por el momento no se ha dado a conocer el reporte médico del portero; sin embargo, fuentes cercanas al equipo mencionaron que podría ser una rotura de ligamento en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y a falta de confirmarlo, el tiempo estimado de recuperación sería de seis meses fuera.

Con el arranque del Mundial a la vuelta de la esquina y a unas semanas de que la Selección Mexicana enfrente a Portugal, Malagón sería baja de la lista definitiva para cumplir el sueño internacional.