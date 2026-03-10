Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana podría reencontrarse con uno de los nombres más emblemáticos de su historia reciente. De acuerdo con información revelada por el periodista deportivo David Medrano, el técnico Javier Aguirre analiza convocar nuevamente al experimentado guardameta Guillermo Ochoa para los partidos amistosos que el Tri disputará durante la próxima Fecha FIFA. La decisión formaría parte del proceso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá y para el cual el cuerpo técnico busca consolidar la base definitiva de jugadores.

Guillermo Ochoa / Shaun Clark Ampliar

¿Por qué Aguirre piensa en llamar a Ochoa?

La principal razón detrás de esta posible convocatoria radica en la experiencia internacional del portero mexicano y en la necesidad del cuerpo técnico de evaluar todas las opciones disponibles en la recta final del proceso mundialista. Ochoa, de 40 años, es uno de los futbolistas con mayor trayectoria en la historia de la selección mexicana y ha sido convocado al representativo nacional desde 2005.

El arquero, actualmente jugador del AEL Limassol en el fútbol de Chipre, cuenta con más de 150 partidos internacionales y ha sido parte de cinco Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Su presencia en una eventual lista para el Mundial de 2026 podría convertirlo en uno de los pocos futbolistas en disputar seis ediciones del torneo, un récord histórico para el balompié mexicano.

De acuerdo con Medrano, el cuerpo técnico del “Vasco” considera importante tener nuevamente a Ochoa dentro del grupo, no solo por su rendimiento bajo los tres postes, sino también por su liderazgo dentro del vestidor. En un proceso que mezcla jugadores jóvenes con futbolistas de mayor experiencia, su presencia podría aportar estabilidad y conocimiento en momentos de alta presión.

Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana Copa Oro 2025 / Aric Becker/ISI Photos/USSF Ampliar

Además, el llamado permitiría evaluar la competencia en la portería, una posición clave en la que el cuerpo técnico busca definir quién será el titular rumbo al Mundial. Durante los últimos meses, el puesto ha sido disputado por varios guardametas, lo que abre la puerta para que el histórico arquero vuelva a tener una oportunidad con el Tri.

Una de las posiciones que más dudas ha generado en la selección es la portería, pues ni Malagón ni Rangel han logrado mostrar consistencia en el Clausura 2026, otro aspecto que le podría abrir la puerta nuevamente a Ochoa e incluso a otros porteros que no habían estado en el radar, como Andrés Gudiño.

Los amistosos en los que Aguirre podría incluir a Ochoa se disputarán durante la Fecha FIFA de marzo de 2026.

El primer encuentro será contra la Selección de Portugal el 28 de marzo de 2026, mientras que el segundo duelo se jugará frente a la Selección de Bélgica el 31 de marzo de 2026. Estos partidos forman parte de la estrategia del cuerpo técnico para medirse ante rivales de alto nivel competitivo antes del inicio del Mundial.

¿Dónde se jugarán los amistosos?

El primero de estos encuentros está programado para disputarse en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, un escenario emblemático del fútbol mundial y uno de los estadios sede del Mundial de 2026. El segundo compromiso se llevará a cabo en el Soldier Field de Chicago, en Estados Unidos, ciudad que históricamente ha recibido con gran entusiasmo los partidos del Tri debido a la gran comunidad mexicana que reside en esa región.

Un regreso que podría marcar el cierre de una era

Si la convocatoria se concreta, el regreso de Ochoa representaría su primera aparición con la selección mexicana después de varios meses fuera de las listas. Su última convocatoria había sido para la Copa Oro 2025, torneo en el que México se consagró campeón, aunque el arquero no tuvo participación en los partidos del certamen.

La decisión final dependerá de la lista que Aguirre entregue para los amistosos de marzo. Sin embargo, la posibilidad de ver nuevamente a Ochoa con la camiseta del Tri abre el debate sobre el equilibrio entre juventud y experiencia en la selección mexicana. Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, cada convocatoria se convierte en una pieza clave para definir el equipo que representará a México en la mayor cita del fútbol internacional.