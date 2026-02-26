Selección Mexicana: Se revela el nombre del primer jugador que podría quedarse fuera del Mundial 2026

La situación del jugador de Tigres, Diego Lainez, con la selección mexicana ha sido un tema muy importante en las últimas horas, ya que diversos medios y analistas han dado a conocer un tema que sería perjudicial para el “Factor” respecto a su futuro con el Tri para la Copa del Mundo 2026.

A solo semanas del debut de la selección en la Mundial 2026, en donde la Selección Mexicana jugará como local, diferentes versiones señalan que Javier Aguirre habría sacado a Diego Lainez de la lista de sus jugadores del Mundial debido a su pobre actuación en el juego amistoso de México vs. Bolivia, información que fue revelada por el periodista de TUDN, Gibrán Araige, durante la transmisión del partido de México vs. Islandia.

De acuerdo con diferentes fuentes cercanas al Tri, mencionan que Aguirre le otorgó la titularidad a Lainez en el amistoso contra Bolivia para que el jugador pudiera convencer al cuerpo técnico, pero sus decisiones dentro del campo y su falta de criterio en momentos clave fueron lo que no terminaron de convencer al técnico, ya que su tipo de juego no encaja en el sistema del Vasco.

Esta no sería la primera vez que el jugador queda fuera de la gran justa deportiva, en 2022 el entonces DT de la selección, Gerardo “Tata” Martino, lo dejó fuera de la lista final del Mundial de Qatar en el último recorte de la lista, llevando en su lugar a Roberto Alvarado.

Aunque de acuerdo con el periodista Miguel Arizpe, que tuvo contacto con la Federación de Fútbol y con la dirección del Tri, el extremo de Tigres sí está contemplado para el Mundial y su ausencia en el partido de Islandia vs. México fue porque el DT ya conoce el estilo de juego del “Factor” y que era un partido para probar a otros jugadores, que él ya tiene un lugar seguro en la selección.

