Estadio Azteca: Así luce la cubierta del Coloso de Santa Úrsula

A casi un mes de la reinauguración del Estadio Azteca, que albergará el partido amistoso entre México vs. Portugal, sigue existiendo incertidumbre respecto a los avances del coloso, las autoridades aún mantienen el plan de que esté listo para el próximo mes. Durante mucho tiempo se informó que tendría un techo tipo nido, una estructura llena de pantallas LED como los grandes recintos del mundo, pero la realidad de la obra, que ya está en fases avanzadas, es distinta.

TAMBIÉN. PUEDES LEER: ¿Peligra el Mundial en México? Mikel Arriola rompe el silencio tras hechos de violencia en sedes

La remodelación del Coloso de Santa Úrsula comenzó oficialmente en mayo de 2024, prometían una estructura distinta a la que conocíamos, con el objetivo de dar una nueva experiencia a todos los espectadores sin destruir la esencia que ya poseía el estadio con sus años de historia.

¿De qué materia será el techo?

Lo que había sido propuesto como pantallas en la fachada exterior de más de 2,000 metros cuadrados, la decisión final fue la restauración del techo original utilizando materiales como acero laminado para reforzar la estructura.

Gracias a videos que circulan en redes sociales de algunas proyecciones que se hicieron desde el aire, muestran que el techo no está hecho de pantallas LED como se informó desde un principio.

El Azteca al día.

Ya empezaron a colocar la membrana que tendrá el copete en lo alto del Azteca.

Se ve raro, pero los expertos nos podrán decir qué es.



Las imágenes son de cdmxdron. pic.twitter.com/w0O4fF3Afz — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) February 26, 2026

Lo que realmente se instaló fue un sistema de iluminación LED multicolor que ilumina la estructura por los bordes, permitiendo así que esta cambie de color, pero el techo se mantiene como una estructura sólida, no llena de pantallas. Además del sistema de iluminación, la organización informó que busca la Certificación LEED, que es un estándar internacional para edificios sustentables.

Ampliar

¿Cuál era el plan original del estadio?

Recordemos que el plan original del estadio fue propuesto en 2021 llamado “Conjunto Estadio Azteca” que incluía un centro comercial, un hotel y un estacionamiento sobre la mítica calzada de Tlalpan, sin embargo, el proyecto fue cancelado debido a las protestas de vecinos de las colonias aledañas y falta de permisos para su construcción, permitiendo a los dueños del estadio solo enfocarse en remodelaciones dentro del inmueble.

El estadio que ha estado cerrado al rededor de 22 meses, un tiempo récord para una remodelación de esta magnitud, ha sido fuertemente criticado por tener cambios poco visibles en el exterior, pero los cambios internos de vestidores, butacas, zonas VIP permitirán que el Estadio Azteca cumpla los estándares para obtener la “Clase A” requerida por la FIFA.

TAMBIÉN. PUEDES LEER: Messi reconoció que Argentina llegó con miedo para enfrentar a México en el Mundial Qatar 2022}