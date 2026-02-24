Messi reconoció que Argentina llegó con miedo para enfrentar a México en el Mundial Qatar 2022

En una entrevista reciente en el podcast del “Miro de Atrás”, conducido por el el arquero argentino Nahuel el ‘Patón’ Guzman, el campeón del mundo Lionel Messi, se sinceró y admitió haber sentido miedo en aquel partido disputado en al Copa del Mundo Qatar 2022 que jugó la Selección de Argentina contra la Selección Mexicana.

VCG Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Mundial 2026: Claudia Sheinbaum garantiza seguridad para la Copa del Mundo

Más que un partido, una final, el respeto de Messi por el Tri y la presión de Qatar

El astro argentino confesó que la selección llegó al partido contra México con una presión psicológica inmensa tras la derrota inicial ante Arabia Saudita, el conjunto de Scaloni tuvo que enfrentar a México en uno de sus momentos de incertidumbre, en un partido que uno existía margen de error.

Fuimos a jugar con miedo ese partido... teníamos el miedo ese de perder y no pasar — Lionel Messi

Explicó que, aunque confiaban en su proceso previo, la cabeza “te juega” inconscientemente, describió el encuentro no como un partido de fase de grupos, sino como una final directa donde si no ganaban, estaban fuera.

VCG Ampliar

Yo sufrí mucho más ese partido … que el de 2006 porque lo vivía de otra manera también y porque la obligación era otra. Nosotros si no ganábamos contra México ese partido prácticamente estábamos eliminados y nosotros fuimos a jugar ese partido sinceramente con miedo. — Lionel Messi

Durante la dinámica de penales dentro del podcast, Nahuel le mostró al exfutbolista del Barcelona una pregunta hecha por los cronistas mexicanos Christian Martinoli y Luis García, quienes le preguntaron por qué Argentina siempre vence a México en los mundiales, a lo que el respondió que es algo que busquen o que sea personal, sino que simplemente los cruces se han dado así.

Ampliar

El 10 de argentina contesto lejos de ser arrogante y admitió que México es una selección que siempre propone y que jugar contra ellos nunca es fácil. Demostrando su deseo por volver a enfrentar al Tri en la próxima copa del mundo 2026 en donde la selección mexicana jugará como local parcial.

Ojalá no nos volvamos a cruzar esta vez — Lionel Messi

VCG Ampliar

El jugador de el Inter de Miami también aprovechó el espacio para hablar de otros temas a cerca de que ahora que vive en estado unidos y por ese ende consume mucho más la Liga Mx debido a la gran rivalidad que tiene con la MLS. Así mismo tocó el tema de la polémica con el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez que surgió gracias a un video del vestuario donde Messi parece patear una camiseta de México.

Te sacás la camiseta y la tirás al suelo porque está toda transpirada. Yo también tiro la mía. No hubo falta de respeto, ahí empezó una bronca que se hizo muy grande por nada — Lionel Messi

Con la mirada en el Mundial 2026, Messi deja claro que, aunque hoy consume más fútbol de la región, prefiere evitar un nuevo cruce con una selección que siempre lo ha obligado a jugar al límite.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Battler explota contra el reparto del Mundial 2026: “México y Canadá recibieron migajas”