Mundial 2026: Claudia Sheinbaum garantiza seguridad para la Copa del Mundo

El día de hoy 24 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmo que no existe riesgo alguno para que se realice el Mundial 2026, tanto en la ciudad sede Guadalajara como en todo México, reflejando calma ante la prensa y mostrando segura de que no ha ningún inconveniente al respecto.

Claudia Sheinbaum, President of Mexico / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Ante los rumores y especulaciones tanto de los mexicanos como de todas las personas involucradas tanto en la organización de la Copa del Mundo 2026, tras la muerte del líder de CJNG, Nemesio Oseguera “El Mencho”, la mandataria fue cuestionada por uno de los periodistas en su conferencia “La mañanera” a cerca de que garantías existían a cerca de la realización del mundial, a lo que la máxima autoridad respondió con serenidad:

Todas las garantías, todas las garantías, ningún riesgo, ninguno. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum confirmo que se realizaran los 13 partidos programados en las diferentes sedes Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, no existe riesgo de cancelación o retiro de sedes pese a la situación de seguridad actual al algunas regiones del país y que el país está preparado para para cumplir con todos sus compromisos.

Claudia Sheinbaum, President of Mexico, / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Recordemos que la presidenta presentó una estrategia llamada “Mundial Social México”, que propone que el mundial no solo se limite a los estadios y las sedes, que promueva la paz, la salud y la unión social; con el solo objetivo de que los jóvenes del país se enfoquen en hacer deporte y permanecer lejos de la violencia.

¿QUE DICE LA FIFA?

Aunque la FIFA no se ha pronunciado al respecto de los sucedió en el país sede, medios internacionales reportan que la máxima autoridad del fútbol está pidiendo informes detallados a México. Gobierno come el de Estados unidos mantienen a Guadalajara en Nivel 4, debido a los recientes operativos. Señal de alerta roja para las aficionados estadounidenses que ya compraron boletos.

FIFA / Hector Vivas - FIFA Ampliar

A pesar de las diferentes alertas del viaje del país vecino y la presión de los diferentes medios internacionales , la postura de la presidenta es clara, el mundial 2026 sigue en pie, garantizando la seguridad de los asistentes y de los locales, afirmando que las sedes de CDMX, Monterrey y Guadalajara están listas para el la justa deportiva que inicial el próximo 11 de junio.

