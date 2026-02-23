México mantiene amistoso ante Islandia en Querétaro pese a clima de violencia

La Selección Mexicana mantiene sin cambios el partido amistoso frente a Islandia programado para este miércoles 25 de febrero en el Estadio La Corregidora de Querétaro, ello pese a los recientes episodios de violencia registrados en distintos estados del país que obligaron a suspender otros encuentros del fútbol mexicano.

Javier Aguirre / NurPhoto Ampliar

La incertidumbre creció luego de que la Liga MX reprogramó el duelo entre Querétaro y Juárez correspondiente a la fecha 7 del Clausura 2026 como medida preventiva ante los hechos ocurridos principalmente en Jalisco, aunque en territorio queretano no se han reportado incidentes que comprometan directamente la realización del amistoso internacional.

De acuerdo con autoridades locales se han reforzado operativos de seguridad y se ha recomendado a la población limitar traslados no esenciales, sin embargo el partido entre el Tri e Islandia permanece pactado para disputarse a las 20:00 horas en La Corregidora, inmueble que en los últimos años ha sido objeto de estrictos protocolos tras episodios previos de violencia en el fútbol nacional.

LOS CONVOCADOS 🇲🇽🇲🇽🇲🇽



Javier Aguirre dio a conocer su lista de seleccionados para disputar el partido amistoso ante Islandia en Querétaro. ⚽️



pic.twitter.com/WYgZzG8mG5 — W Deportes (@deportesWRADIO) February 20, 2026

Lo anterior, luego del operativo de las autoridades federales que derivaron en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que detonó bloqueos y disturbios en diversas entidades del centro del país y obligó a organizadores deportivos a revisar calendarios y condiciones logísticas.

Hasta el momento siete jugadores convocados, en su mayoría elementos de Chivas, ya se concentran en el hotel sede al igual que el conjunto islandés, mientras siguen las conversaciones entre federación y autoridades para determinar si el encuentro se desarrolla conforme a lo previsto o si se anuncian ajustes de última hora.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Narcobloqueos por muerte de “El Mencho” frenan el Clásico Femenil en Guadalajara