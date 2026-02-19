Selección Mexicana: ¡Estos son los convocados de México para enfrentar a Islandia!

Javier Aguirre en conferencia de prensa de la Selección Mexicana / Omar Vega

La selección mexicana dio a conocer su lista de 27 jugadores para enfrentar a Islandia en el juego amistoso fuera de fecha FIFA en Querétaro.

La convocatoria cuenta con puros jugadores de la Liga MX, dentro de los que destaca la presencia de siete del Guadalajara, como Raul Rangel, Richy Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

América es el segundo equipo que más seleccionados aporta con cuatro, como Luis Ángel Malagon, Israel Reyes, Erick Sánchez y Alex Gutiérrez.

Además de los mencionados, en la portería está Carlos Acevedo, en la defensa Víctor Guzmán, Everardo López, Jesús Garza y Jesús Gallardo. En el medio campo Erik Lira y Charly Rodríguez de Cruz Azul, Marcel Ruiz y Denzel García.

Mientras que en la delantera se dio el regreso de Guillermo Martínez de los Pumas. Es así como la selección mexicana se medirá a Islandia el próximo 25 de febrero.