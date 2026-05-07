Álbum Panini virtual Mundial 2026: cómo descargarlo, conseguir sobres gratis y cambiar figuritas

El Álbum Panini virtual del Mundial 2026 ya está disponible para celulares Android e iPhone. La app oficial se llama FIFA Panini Collection, es gratuita y permite abrir sobres digitales, coleccionar a los jugadores del torneo e intercambiar estampas con usuarios de todo el mundo.

Colección álbum / Tomas Cuesta Ampliar

¿Cómo descargar el Álbum Panini del Mundial 2026?

El proceso tarda menos de dos minutos:

Abre Google Play Store (Android) o App Store (iPhone). Busca “FIFA Panini Collection”. Descarga la app oficial de Panini. Regístrate con tu correo o entra como invitado. Selecciona el álbum del Mundial 2026 y empieza a coleccionar.

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No necesitas pagar nada para comenzar. La app es 100% gratuita, aunque tiene compras opcionales dentro de la plataforma.

¿Cómo conseguir sobres gratis en el Álbum Panini virtual?

Cada cuenta recibe dos sobres gratis por día, y cada sobre trae cinco figuritas digitales. Puedes acumular paquetes y abrirlos cuando quieras.

Además, hay códigos promocionales que desbloquean sobres extra. Los que circulan hasta el momento son:

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FIFA-2026-PLAY

PANINICOLLECT

Otra vía para sumar sobres es a través de la promoción con Coca-Cola: algunos usuarios reciben códigos diarios al registrarse en las campañas vinculadas a la marca.

¿Cómo intercambiar figuritas con otros usuarios?

La app tiene un sistema de intercambio muy parecido al del álbum físico de toda la vida. Puedes:

Cambiar estampas repetidas con coleccionistas de cualquier país.

Crear grupos privados con tus cuates para intercambiar entre conocidos.

Unirte a equipos de coleccionistas.

Activar intercambios automáticos según las figuritas que te falten.

En Reddit y redes sociales ya aparecen comunidades enteras compartiendo códigos, grupos y tips para completar el álbum antes del torneo. Vale la pena unirte a alguna.

Álbum Panini Mundial 2026 / Dave Kotinsky Ampliar

¿Qué tan completo es el álbum digital del Mundial 2026?

Incluye a los jugadores de las 48 selecciones que participarán en el torneo. Hay figuritas de estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y, por supuesto, los elementos del Tri. Algunas figuritas son de edición limitada o brillantes (shiny), lo que les da un valor adicional dentro de la plataforma.

Lo que viene: el Mundial 2026 arranca en junio

El Copa del Mundo 2026 se disputa en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio de 2026. México tiene partidos en el Estadio Azteca y en Guadalajara. Completar el álbum antes del pitazo inicial es el objetivo de millones de aficionados. Con los sobres diarios gratuitos, la meta es alcanzable, pero si quieres acelerar, los códigos promocionales y los grupos de intercambio son tu mejor aliado.