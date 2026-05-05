David Faitelson arremete contra Odín Ciani y revive polémica en el periodismo deportivo

La tensión entre David Faitelson y Odín Ciani continúa generando polémica dentro del periodismo deportivo mexicano. En esta ocasión, el analista de TUDN volvió a encender la controversia al lanzar declaraciones directas sobre su excompañero, recordando episodios del pasado y su relación profesional.

🚨 Faitelson, America vs Toluca :

Porque en la previa al partido el "periodista" David Faitelson se encontró con Odín Ciani y se encararon.

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Faitelson : "Tu p*** madre"

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Odin ciani :"Eres un malagradecido de m1erda"

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Todo por defender al cocainómano de Joserra.

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Durante una charla con Andrés Vaca y Mauricio Ymay, Faitelson no se guardó nada y aseguró que fue él quien impulsó la carrera de Ciani en más de una ocasión. El periodista afirmó: “Yo a Odín le di trabajo dos veces”, recordando que el primer acercamiento ocurrió en 2001, cuando Ciani trabajaba fuera del medio deportivo.

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Según su versión, en aquel momento Odín Ciani laboraba para American Express, mientras que Faitelson se encontraba en el Buró de Crédito. Fue ahí donde identificó su talento para el humor, incluso mencionando que “hacía bromas y llegó a vender tarjetas en la mesa de Protagonistas”.

Posteriormente, Faitelson relató una segunda oportunidad laboral que le brindó a su colega. Explicó que, tras coincidir nuevamente, lo recomendó con Armando Benítez en ESPN, ya que buscaban a alguien para realizar contenido de color. Esta decisión, según el propio comentarista, fue clave para que Ciani se integrara al medio televisivo.

¿Por qué se pelearon Faitelson y Odín Ciani?

Más allá de las declaraciones sobre su pasado laboral, Faitelson también habló sobre el deterioro de la relación entre ambos. El analista reconoció que uno de los factores fue la necesidad de protagonismo por parte de Ciani, algo que, en su opinión, no supo manejar correctamente.

“Odín necesitaba protagonismo, quizá fue un error mío no dárselo”, confesó Faitelson, quien además admitió haber perdido la cabeza en un momento de tensión. En ese episodio, ocurrido en La Bombonera, lanzó un insulto directo hacia su colega, hecho por el cual ofreció disculpas posteriormente.

A pesar de reconocer su error, también dejó claro que la relación quedó fracturada. Incluso expresó que existe un sentimiento personal que sigue afectándolo, especialmente por la confianza que en su momento depositó en Ciani.

Enfrentamientos recientes reavivan la polémica

La rivalidad entre ambos no es nueva, pero recientemente volvió a hacerse pública durante la Final del Clausura 2025. En el Estadio Nemesio Díez, ambos coincidieron mientras cubrían el evento, lo que derivó en un intercambio de insultos frente a otros integrantes del medio.

En ese momento, Faitelson insultó a Ciani, quien respondió llamándolo “malagradecido”, dejando en evidencia que el conflicto entre ambos sigue vigente.

Además, durante las votaciones del Salón de la Fama en Pachuca, la tensión volvió a escalar. Odín Ciani encaró a su excompañero y le reclamó por situaciones del pasado, señalando que su trayectoria también se construyó con el trabajo de otros que no siempre recibieron reconocimiento. Además, le dijo que no bastaba con estar ofreciendo disculpas, sino respetando a los demás, refiriéndose a la disculpa que David Faitelson le había ofrecido a José Ramón Fernández en ese mismo evento.