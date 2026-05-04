Arsenal vs Atlético de Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la semifinal de vuelta de la Champions League / Angel Martinez

Arsenal recibe al Atlético de Madrid este martes 5 de mayo a la 1:00 p.m. (hora del centro de México) en el Emirates Stadium de Londres, en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. La serie llega al límite: los dos equipos empataron 1-1 en la ida disputada en el Metropolitano de Madrid. Todo está por definirse en Inglaterra.

Atlético de Madrid vs Arsenal / Stuart MacFarlane Ampliar

¿Cómo llegan Arsenal y el Atlético?

El Arsenal de Mikel Arteta llega tras vencer 3-0 al Fulham en la jornada 35 de la Premier League, sosteniendo el liderato con 76 puntos. Sin embargo, las bajas pesan: no contará con Jurrien Timber ni Kai Havertz por lesión, y el capitán Martín Ødegaard se mantiene en duda tras perderse ese partido de liga.

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El Atlético, en cambio, llegó con descanso adicional: Simeone rotó a varios titulares el fin de semana pensando en esta semifinal. Aun así, tampoco llega completo: Giménez, Nicolás González y Pablo Barrios están descartados por lesión.

¿Qué pasó en la ida y cómo se definió el 1-1?

En un partido donde el Atlético fue el mejor equipo, Arsenal se fue con el empate gracias a los penales. Julián Álvarez anotó para el Atleti desde los once pasos; los Gunners respondieron de la misma forma. David Raya fue figura bajo los tres palos y evitó que el resultado fuera más abultado para los colchoneros.

¿Quiénes son las figuras a seguir?

Del lado del Atlético, Julián Álvarez es el nombre. El argentino suma nueve goles en la Champions y es el motor ofensivo del equipo de Simeone. Antoine Griezmann y Ademola Lookman completan un tridente que puede hacer daño en cualquier momento.

Por Arsenal, Viktor Gyökeres es el referente de ataque, acompañado por Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard. El sueco ya marcó en la ida del torneo cuando Arsenal goleó 4-0 al Atleti en la fase de liga.

Julián Álvarez / NurPhoto Ampliar

Arsenal vs. Atlético de Madrid, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: martes 5 de mayo

HORA: 13:00 hrs (tiempo del Centro de México)

ESTADIO: Emirates Stadium

TV: FOX

¿Qué sigue después de este partido?

El ganador de esta eliminatoria va directo a la final de la Champions League 2025-26, programada el 30 de mayo en el Puskas Stadium de Budapest. Ahí esperará el vencedor del cruce entre PSG y Bayern Múnich. En la ida de esa serie, los parisinos ganaron 5-4 de local. Una final completamente abierta, sea quien sea el que pase desde Londres esta tarde.