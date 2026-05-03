América incurre en alineación indebida ante la mirada de los árbitros en el juego contra Pumas / Manuel Velasquez

El Club América se encuentra en el ojo del huracán tras protagonizar un grave incidente de alineación indebida durante su más reciente encuentro. Lo que parecía un manejo de cambios rutinario terminó en una violación al reglamento que ni el cuerpo técnico azulcrema ni la cuarteta arbitral supieron gestionar correctamente.

Club América / Manuel Velasquez Ampliar

El caos tras la lesión de Sebastián Cáceres

Corría el minuto 60 del encuentro cuando un fuerte choque de cabezas entre Sebastián Cáceres y Angulo obligó a las asistencias médicas a entrar al campo. En ese lapso, el conjunto de Coapa decidió realizar una triple modificación en el mediocampo, la cual se ejecutó de la siguiente manera:

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1. Primer cambio: Salió el #32 Vázquez e ingresó el #22 Espinosa. El procedimiento se completó al 100% con ambos jugadores cruzando las líneas de banda.

2. Segundo cambio: Abandonó el terreno de juego el #20 Gutiérrez para dar lugar al #23 Veiga.

3. Tercer cambio: Salió el #33 Salas y entró el goleador #9 Henry Martín.

SE ENCIENDEN LAS ALARMAS 🚨🚨🚨



Siguen las malas noticias para el América, Sebastián Cáceres se va directo al hospital para ser evaluado por una posible conmoción cerebral.



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La jugada que rompe el reglamento

El escándalo estalló cuando el cuerpo técnico del América fue notificado de que Cáceres sufría una conmoción y no podía continuar. Ante la premura, las Águilas enviaron de regreso al campo al #32 Vázquez, quien minutos antes ya había sido sustituido oficialmente por Espinosa.

La evidencia es contundente: el cuarto árbitro nunca mostró el cartel de cambio por el lesionado Cáceres (#4). En su lugar, permitió el reingreso de un futbolista que ya no formaba parte del esquema activo del partido, configurando una alineación indebida que podría traer severas consecuencias reglamentarias para el club.

⏱️ 64' | América 1 vs. 3 Pumas

Cambio del América

Sale: Sebastián Cáceres

Entra: Thiago Espinosa pic.twitter.com/bjSYZhgTZU — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

¿Habrá sanción de oficio por parte de la Comisión Disciplinaria? El error administrativo y arbitral ha dejado una mancha en la jornada deportiva.