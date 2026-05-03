Toluca vs Pachuca: Enner Valencia golpea en la ida de los Cuartos de Final

Pachuca dio el primer gran golpe de la serie y salió del Nemesio Díez con una victoria que puede pesar muchísimo. En la ida de los cuartos de final de la Liga MX, los Tuzos derrotaron 0-1 a Toluca con un gol tempranero de Enner Valencia, en un partido donde los Diablos tuvieron más la pelota, pero no la contundencia para traducir su dominio en el marcador. El equipo hidalguense resistió la presión y se llevó una ventaja valiosa rumbo a la vuelta.

Pachuca / Jam Media Ampliar

El partido apenas tomaba temperatura cuando Pachuca encontró el golpe perfecto. Al minuto 8, Enner Valencia sacó un derechazo desde fuera del área y lo puso en la escuadra para firmar el 0-1. Fue una anotación que cambió por completo el guion del encuentro, porque obligó a Toluca a perseguir el partido prácticamente desde el inicio. Los Diablos intentaron responder rápido y generaron una ocasión clara con un cabezazo de Marcel Ruiz al 10’, pero el remate se fue por arriba y la reacción local se quedó corta en ese primer impulso.

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Toluca tuvo la pelota, pero Pachuca fue el que más daño hizo

Con el marcador a favor, Pachuca se sintió cómodo en un plan de resistencia y contragolpe. Toluca terminó con 72.1% de posesión y cobró 10 tiros de esquina, reflejo de un partido en el que empujó durante largos tramos. Sin embargo, los Tuzos fueron más peligrosos en las áreas: registraron 6 tiros a gol por 4 del local, además de que el portero de Toluca tuvo que intervenir 5 veces, una más que el guardameta hidalguense. Esa diferencia explica buena parte de la historia: Toluca acumuló volumen, pero Pachuca generó las llegadas más punzantes y con mayor sensación de peligro.

En la segunda mitad, los de casa buscaron variantes con los ingresos de Paulinho, Nicolás Castro y Santiago Simón, intentando darle más peso ofensivo al cierre. Nicolás Castro probó al arco al 72’, pero Pachuca siguió respondiendo con claridad, como en la jugada de Kenedy al 63’ o el cabezazo de Víctor Guzmán al travesaño al 79’, que estuvo a centímetros del segundo. Toluca siguió insistiendo y tuvo aproximaciones con Castro, Marcel Ruiz y Franco Rossi, pero le faltó fineza en la última jugada. Incluso en el tiempo agregado volvió a rozar el empate, aunque el remate final tampoco encontró portería.

El 0-1 deja a Pachuca con la serie inclinada a su favor y a Toluca con la obligación de corregir mucho más que el resultado. Los Diablos mostraron intención, empuje y control territorial, pero en Liguilla eso rara vez alcanza si no hay contundencia. Pachuca, por su parte, jugó con inteligencia, aprovechó su oportunidad más clara y se fue con una victoria que vale oro. La vuelta promete alta tensión, porque Toluca sigue vivo, pero ya no tiene margen para otro partido tan impreciso.

¿Cuándo es el partido de vuelta de los cuartos de final, Pachuca vs Toluca?

El partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 entre Pachuca y Toluca será el domingo 10 de mayo a las 17:00 (centro de México) en el Estadio Hidalgo.