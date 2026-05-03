Cruz Azul vence al Atlas en feria de goles y consigue medio boleto a Semifinales

Cruz Azul vence al Atlas en feria de goles y pone un pie en Semifinales / Simon Barber

Cruz Azul venció al Atlas por 3-2 en vibrante partido en la cancha del Estadio Jalisco en los Cuartos de Final de Ida. La Máquina pegó primero y tomó ventaja en el final del primer tiempo gracias a una anotación de Carlos Rotondi.

Cruz Azul / Simon Barber Ampliar

Para la segunda parte, al minuto 55, Christian Ebere colocó el 2-0 que le daba tranquilidad a Cruz Azul. Sin embargo, Atlas no se quedó de brazos cruzados y acortó distancia al minuto 69 por conducto de “Ponchito” González. La inercia ofensiva rojinegra volvió a hacer presente y a 10 minutos del final encontraron el empate con gol de penal de Aldo Rocha.

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Cuando parecía que todo se encaminaba a una voltereta, Rodrigo Schlegel cometió penal por jalarle el brazo a Willer Ditta. Christian Ebere no perdonó y ejecutó de gran forma para que Cruz Azul recuperara la ventaja.

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¡CRUZ AZUL GANÓ 3-2 AL ATLAS!



Cruz Azul se lleva la ventaja para la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, tras conseguir la victoria por 3-2 con un doblete de Ebere y uno de Rotondi, Atlas tiene que ganar para avanzar a la siguiente… pic.twitter.com/ibiF6WCFHZ — W Deportes (@deportesWRADIO) May 3, 2026

Con el 3-2 final, La Máquina se llevó una ventaja cómoda. Atlas deberá ganar por dos goles de diferencia el próximo sábado en el Estadio Azteca si desea arrebatarle a Cruz Azul el boleto a las semifinales.