Cruz Azul acelera su proceso por su nuevo DT para sustituir a Larcamón

Cruz Azul no pierde tiempo. La directiva celeste ya se mueve en el mercado y tiene dos nombres de peso sobre la mesa: Matías Almeyda y Antonio Mohamed. De acuerdo con información de Carlos Córdova, ambos técnicos ya fueron contactados formalmente, lo que confirma que la Máquina está muy cerca de definir a su próximo entrenador.

Matías Almeyda / Europa Press Sports Ampliar

La urgencia es clara: volver a competir en la Liga MX y dejar atrás la irregularidad de los últimos torneos.

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¿Quién será el nuevo DT de Cruz Azul para el próximo torneo?

La gran pregunta que se hacen los aficionados es directa: ¿quién será el nuevo DT de Cruz Azul? Hoy, la baraja parece reducirse a solo dos opciones.

Por un lado, Almeyda representa un proyecto con identidad. Su paso por Chivas lo consolidó como un técnico capaz de construir equipos intensos, ofensivos y competitivos, logrando títulos importantes y conectando con la afición.

Antonio Mohamed / Agustin Cuevas Ampliar

Del otro lado, Mohamed es garantía inmediata. El “Turco” conoce perfectamente el futbol mexicano y sabe cómo ganar campeonatos en distintos contextos, algo que podría pesar en una directiva que busca resultados a corto plazo.

Aún bajo contrato con Toluca por todo el 2026, la negociación luce complicada, aunque durante las últimas semanas se maneja la información de que posiblemente este mismo semestre sea su fin como estratega escarlata. Por este motivo, Matías Almeyda luce con más posibilidades de llegar a Cruz Azul.

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Almeyda vs Mohamed: qué cambiaría en Cruz Azul con cada técnico

La decisión no es menor. Dependiendo del elegido, el rumbo de Cruz Azul puede cambiar significativamente.

Con Almeyda, se esperaría un equipo más dinámico, con presión alta y protagonismo ofensivo, además de un proyecto más estructurado a mediano plazo. Incluso, su llegada podría influir en el tipo de refuerzos, apostando por jugadores jóvenes y versátiles. Luego de su paso por España con resultados negativos con Sevilla, el regreso de Almeyda a México podría ser benéfico para el argentino, siendo el lugar donde mejor desempeño tuvo.

En cambio, con Mohamed, el enfoque sería más pragmático: resultados inmediatos, experiencia en momentos clave y un manejo de vestidor probado. Su historial en la Liga MX lo respalda como un técnico capaz de competir desde el primer torneo.

Cruz Azul / Agustin Cuevas Ampliar

Cruz Azul busca dar un golpe de autoridad en la Liga MX

La Máquina sabe que no puede fallar en esta decisión. Con rivales como América, Tigres y Toluca dominando el panorama reciente, elegir bien a su entrenador es fundamental para volver a ser protagonista.

Además, la elección del nuevo DT marcará el mercado de fichajes del club, ya que el perfil del técnico definirá altas, bajas y el estilo de juego para el siguiente torneo.

Por ahora, las negociaciones siguen en curso y no se descarta que en los próximos días haya una resolución definitiva. Cruz Azul quiere cerrar cuanto antes a su entrenador para iniciar la planeación de la próxima temporada, con la mira puesta en regresar a la pelea por el título desde la primera jornada.