Toluca vs Pachuca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de los Cuartos de Final Clausura 2026 Liga MX / Agustin Cuevas

Todo está listo para los cuartos de final de ida de la Liga MX, donde Toluca recibirá al Pachuca. Este domingo 3 de mayo, se abren las puertas del Nemesio Diez para recibir a 2 de los mejores equipos del torneo.

Pachuca vs Toluca / Jam Media Ampliar

Los Diablos llegan luego de ser quinto lugar de la tabla, pues consiguieron 30 puntos en el campeonato regular. Por su parte, los Tuzos, fueron cuarto puesto en la clasificación, pues sumaron 31 puntos en total, luego de 9 ganados, 4 empatados, 4 perdidos.

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Al ser cuarto lugar frente al quinto, se perfila a ser el duelo más parejo de esta fase de los cuartos de final. Cabe señalar que Toluca perdió piezas importantes para esta liguilla, como son: Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes fueron convocados por Javier Aguirre para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Otro punto importante en esta fase es que el partido de ida se celebra en fin de semana, en lugar de mitad de semana. Esto se dio por la CONCACAF Champions Cup, donde los Diablos tienen participación. De hecho, el Toluca viene de perder ante LAFC en el duelo de ida de este torneos.

Así que todo está listo para un partido espectacular, pues el Toluca se enfrenta a Pachuca en la ida de los cuartos de final en la cancha del Nemesio Diez.

Toluca en el Estadio Hidalgo / Jam Media Ampliar

TOLUCA VS PACHUCA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER