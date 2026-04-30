Antonio Mohamed, en la mira: Rayados, Cruz Azul y Boca Juniors pelean por el ‘Turco’ / Jam Media

Antonio Mohamed vuelve a sacudir el mercado de entrenadores. Luego de consolidarse como uno de los técnicos más exitosos del futbol mexicano reciente, el estratega del Toluca estaría en la órbita de varios clubes importantes, tanto en la Liga MX como en Sudamérica.

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De acuerdo con distintos reportes, equipos como Rayados de Monterrey, Cruz Azul y el histórico Boca Juniors han mostrado interés en hacerse con los servicios del técnico argentino, lo que podría provocar su salida del conjunto escarlata en el próximo verano.

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Un técnico codiciado tras su éxito con Toluca

Mohamed se ha convertido en uno de los entrenadores más atractivos del momento tras lograr un bicampeonato con Toluca, consolidando un proyecto sólido que lo ha puesto nuevamente en los reflectores.

Este éxito no ha pasado desapercibido. Diversos clubes buscan reforzar sus banquillos con un perfil probado, y el “Turco” cumple con creces ese requisito gracias a su experiencia y títulos en el fútbol mexicano, donde ya ha sido campeón con equipos como Tijuana, América, Monterrey y los propios Diablos.

En este contexto, su continuidad en Toluca comienza a ponerse en duda, especialmente ante la posibilidad de dar un nuevo salto en su carrera.

Rayados, Cruz Azul y Boca aprietan por su fichaje

Entre los principales interesados aparecen Monterrey y Cruz Azul, dos clubes con poder económico y aspiraciones constantes al título, que verían en Mohamed una opción ideal para liderar sus proyectos deportivos.

Pero no solo desde México llegan pretendientes. Boca Juniors también ha sido vinculado con el estratega, un destino que incluso ha despertado interés en el propio técnico en el pasado, lo que añade un componente emocional a la posible negociación.

Aunque por ahora no hay nada oficial, el panorama apunta a un verano movido para Mohamed. Su salida de Toluca no está confirmada, pero el interés de varios gigantes del futbol podría marcar el inicio de una nueva etapa en su carrera.

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Por ahora, el “Turco” sigue enfocado en su actual equipo, pero su futuro luce cada vez más abierto en un mercado que ya comenzó a girar en torno a su nombre.

¿Cuáles son los títulos de Antonio Mohamed como director técnico?

Dentro del palmarés como director técnico de Antonio ‘Turco’ Mohamed se encuentran: