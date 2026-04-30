Israel Reyes viajó a Italia, ¿dejará al América para fichar con la Roma?

El futuro de Israel Reyes parece tomar rumbo hacia Europa. En medio de rumores cada vez más sólidos, el defensor del Club América fue captado en Italia, lo que ha encendido las versiones sobre un posible fichaje con la AS Roma de cara a la próxima temporada.

Israel Reyes / Manuel Guadarrama Ampliar

De acuerdo con diversos reportes, el zaguero mexicano viajó a Roma antes de incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, situación que ha levantado sospechas sobre negociaciones en curso con el conjunto de la Serie A.

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Viaje que alimenta rumores de su fichaje con AS Roma

La presencia de Reyes en la capital italiana no ha sido explicada oficialmente, pero coincide con versiones que lo colocan como uno de los objetivos del equipo romano para reforzar su defensa. Incluso, reportes señalan que su continuidad en Coapa después de la Copa del Mundo luce poco probable, pese a tener contrato vigente hasta 2028.

El viaje se da justo tras finalizar su participación en el Clausura 2026, donde fue uno de los elementos más constantes del América. Antes de sumarse al Tricolor, el defensor habría aprovechado unos días para definir su futuro profesional, con Europa como principal destino.

Desde hace semanas, clubes del Viejo Continente habían mostrado interés en el futbolista mexicano, pero la Roma parece tomar ventaja en la carrera por ficharlo. Su presencia física en la ciudad refuerza la idea de que las negociaciones podrían estar avanzadas.

Actualidad de Israel Reyes lo impulsa a jugar en Europa

A sus 25 años, Reyes se ha consolidado como uno de los defensores más confiables del futbol mexicano. Su capacidad para desempeñarse como central, lateral o mediocampista defensivo lo convirtió en un elemento fundamental para el esquema de André Jardine y en pieza importante del reciente éxito azulcrema.

Durante el último torneo, el zaguero disputó la mayoría de los partidos y superó los mil minutos en cancha, siendo parte de una de las defensas más sólidas del campeonato.

Además, su regularidad lo ha llevado a ganarse un lugar en la Selección Mexicana, donde apunta a ser parte de la lista definitiva para la Copa del Mundo de 2026. Incluso, ante las dudas en la lateral derecha, podría jugar ahí como titular en el partido inaugural ante Sudáfrica.

¿Qué otros defensas mexicanos han jugado en Italia?

No han sido muchos. A lo largo de la historia, muy pocos defensas mexicanos han jugado en el futbol italiano, especialmente en la Serie A.

Rafael Márquez

Aunque es más recordado por su etapa en España, tuvo un paso por el Hellas Verona (2014-2015). Jugó como defensa central y mediocampista.

Miguel Layún

Militó en el Atalanta (2016), aunque su etapa fue breve. Se desempeñaba como lateral.

Carlos Salcedo

Formó parte de la Fiorentina (2016-2017), jugando como defensa central.

Héctor Moreno

Jugó en la AS Roma (2017-2018), aunque tuvo poca participación.

Johan Vásquez

Ha jugado en Italia con el Genoa y después con el Cremonese. Es, de hecho, el defensor mexicano más reciente y con mayor continuidad en la Serie A en años recientes.