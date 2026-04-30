Toluca cayó ante LAFC en la ida de las semifinales de Concachampions / Kevork Djansezian

El Los Angeles FC pegó primero, pero sufrió hasta el final para quedarse con la ventaja. En un duelo vibrante en el BMO Stadium, el conjunto angelino venció 2-1 al Toluca en la ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, dejando la serie completamente abierta de cara a la vuelta en México.

LAFC / Kevork Djansezian Ampliar

LAFC golpea primero, pero Toluca responde con un importante gol de visitante

El arranque del partido tuvo el guion esperado: intensidad, ritmo alto y dos equipos con vocación ofensiva. LAFCaprovechó su condición de local y tomó la iniciativa desde los primeros minutos, generando peligro constante con su tridente ofensivo.

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La insistencia tuvo recompensa con el primer gol del encuentro, que desató la euforia en las gradas y parecía encaminar la noche para los de casa. Timothy Tillman prendió un balón de aire afuera del área y abrió el marcador al 51’. Sin embargo, Toluca no se descompuso. El equipo mexicano ajustó líneas, equilibró la posesión y comenzó a encontrar espacios, especialmente en transiciones rápidas.

La reacción escarlata llegó en el segundo tiempo. Al minuto 72, una gran jugada colectiva terminó en el empate, cuando el “Canelo” Angulo definió con precisión tras una buena jugada colectiva y una exquisita definición de primera intención.

El gol revitalizó a los Diablos Rojos, que vivieron sus mejores minutos del partido, poniendo en aprietos a la defensa angelina y coqueteando incluso con la remontada.

A BUSCAR LA REMONTADA 🔥🔥🔥



Toluca perdió 2-1 ante el LAFC en el primer encuentro de las semifinales de la Champions Cup. pic.twitter.com/Fh3gK6N9uB — W Deportes (@deportesWRADIO) April 30, 2026

Gol agónico que cambia la historia para el partido de vuelta

Cuando parecía que el empate prevalecería, el partido guardaba un último giro dramático. En tiempo agregado, LAFCencontró el gol de la victoria tras una jugada que evidenció una desatención defensiva de Toluca, sellando el 2-1definitivo. Nkosi Tafari remató de cabeza completamente solo ante la mirada del arquero Luis García, que nada pudo hacer.

El tanto cayó como un balde de agua fría para el conjunto mexicano, que había logrado reponerse y controlar varios lapsos del encuentro. La derrota obliga ahora a Toluca a remontar en el Estadio Nemesio Diez si quiere acceder a la final del torneo.

Más allá del resultado, el partido dejó claro el equilibrio entre ambos equipos. LAFC mostró contundencia en momentos clave, mientras que Toluca evidenció carácter y capacidad de reacción, aunque pagó caro un descuido en el cierre.

Con este resultado, la eliminatoria queda abierta, pero con ligera ventaja para el conjunto de la MLS, que viajará a México con la misión de defender su mínima ventaja.