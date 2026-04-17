Heung-Min Son causa furor en México: se viraliza video del surcoreano comiendo tacos tras eliminar a Cruz Azul

Heung-Min Son volvió a ser protagonista en México, no sólo por su participación en la Concacaf Champions Cup, sino por un momento fuera de la cancha que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Heung-Min Son sorprendido por el Estadio Cuauhtémoc antes del duelo ante Cruz Azul Ampliar

Tras la victoria del LAFC sobre Cruz Azul, el futbolista surcoreano fue captado comiendo tacos en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, escena que generó sorpresa entre aficionados y se difundió ampliamente en plataformas digitales.

El delantero celebró así el pase a la siguiente ronda luego de una serie en la que, aunque tuvo una actuación discreta en el partido de vuelta, resultó determinante al liderar la jugada que terminó en el penal que selló el 1-4 global.

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Este resultado significó la eliminación de Cruz Azul en los cuartos de final, mientras que el equipo angelino avanzó con autoridad en el torneo internacional, consolidando su candidatura rumbo al título.

Son podría regresar al país en las próximas semanas, ya que su equipo enfrentará a Toluca en la ronda de semifinales.

¿Cuándo regresará Son Heung-min a México tras su momento viral?

El atacante surcoreano volverá a territorio mexicano para disputar la serie ante Toluca, la cual se definirá en el Estadio Nemesio Díez durante la semana del 5 de mayo, en un duelo que promete alta expectativa.

De esta manera, Son no solo seguirá siendo figura dentro del campo, también se mantiene como uno de los jugadores más mediáticos del torneo, capaz de conectar con la afición incluso fuera del partido.