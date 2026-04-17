Pumas desata la euforia en San Luis con un recibimiento que ilusiona rumbo a la liguilla

Pumas vivió una noche especial en San Luis Potosí, donde la afición universitaria respondió con entusiasmo al gran momento del equipo y organizó un recibimiento lleno de energía previo al compromiso de la jornada 15.

😱 ¡TREMENDO CAOS EN LA LLEGADA DE PUMAS A SU HOTEL EN SAN LUIS!



👀 La seguridad falló y los aficionados se metieron al inmueble para abalanzarse sobre los jugadores auriazules. pic.twitter.com/PVVNFA6sIb — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 17, 2026

El conjunto auriazul arribó a su hotel de concentración y se encontró con decenas de seguidores que ya los esperaban, listos para mostrar su respaldo con un ambiente festivo que incluyó cánticos, banderas y hasta bombas de humo.

Los jugadores tuvieron que avanzar entre la multitud, caminando rodeados de aficionados que buscaban una foto, un saludo o simplemente estar cerca de sus ídolos en un momento clave del torneo.

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Figuras como Keylor Navas, Adalberto Carrasquilla y Uriel Antuna fueron de los más solicitados por la afición, quienes no dudaron en interactuar y sumarse al ambiente que se generó en las inmediaciones del hotel.

El respaldo no es casualidad, ya que Pumas atraviesa uno de sus mejores torneos recientes, situación que ha reavivado la ilusión de una afición que vuelve a creer en su equipo de cara a la fase final.

¿Por qué la afición de Pumas volvió a ilusionarse en este torneo?

La respuesta está en los resultados, ya que el equipo universitario se ubica en la cuarta posición con 27 puntos, producto de siete victorias, seis empates y solo una derrota, números que lo colocan como protagonista rumbo a la liguilla.

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Con este impulso anímico y el apoyo de su gente, Pumas buscará ante Atlético de San Luis un triunfo que le permita escalar posiciones y consolidarse como uno de los contendientes más sólidos del futbol mexicano.