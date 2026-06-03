Por qué se fue André Jardine del Club América: las razones de su salida

El Club América confirmó este miércoles la salida de André Jardine como director técnico. La separación, anunciada como “mutuo acuerdo”, ocurrió tras una reunión decisiva con la directiva en la que el brasileño no obtuvo el respaldo que pedía para armar el equipo del Apertura 2026.

André Jardine / Azael Rodriguez Ampliar

La reunión que lo cambió todo

Según el periodista Andrés Vaca, hace tres semanas, Jardine sostuvo una junta con la directiva americanista para definir altas y bajas de cara al siguiente torneo. El estratega pidió refuerzos y también la salida de jugadores, pero ambas peticiones fueron rechazadas.

Salida de André Jardine del Club América Ampliar

Ese choque sería el punto de quiebre entre club y entrenador. Jardine habría notificado a la directiva su decisión de no continuar. Después de la junta, ambas partes acordaron separarse rumbo al Apertura 2026.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Matías Almeyda es nuevo DT de Rayados: Contrato, cuerpo técnico y retos en Monterrey

El conflicto con la nueva directiva

Según el medio Excélsior, Antonio Ibrahim, nuevo Director Deportivo de la institución tomó una postura firme: habría una reestructuración completa del plantel para el Apertura 2026, con salidas de jugadores que el propio Jardine había incorporado al club.

Antonio Ibrahim Club América Ampliar

Entre los señalados estarían Raphael Veiga y Vinicius Lima, los dos brasileños fichados para el Clausura 2026, por quienes existe una opción de compra obligatoria y cuyo rendimiento no convenció a la nueva directiva. Para Jardine, ver salir a sus propios refuerzos fue inaceptable.

Los resultados que aceleraron la decisión

Los números del último semestre también pesaron. El América cerró el Clausura 2026 eliminado en cuartos de final ante Pumas de la UNAM, y quedó fuera en la misma instancia de la Concachampions ante el Nashville FC.

André Jardine se va del América / Hector Vivas Ampliar

La nueva directiva no quedó conforme con el desempeño internacional del equipo, que acumula 10 años sin ganar la Concachampions. A nivel local, el América tampoco pudo levantar títulos en los últimos dos torneos, habiendo perdido la final del Clausura 2025 ante Toluca.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Joel Huiqui confiesa qué pasará con el plantel para el Apertura 2026

Lo que Jardine logró en tres años con el América

Pese al final amargo, el balance histórico de Jardine en Coapa es difícil de cuestionar. En tres años al frente del equipo, el brasileño conquistó seis títulos oficiales: el tricampeonato de Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Supercopa de México.

Club América: ¿André Jardine ya es el mejor técnico en la historia de las Águilas?; ¡Estos son sus números! / Hector Vivas Ampliar

El propio club lo reconoció en su comunicado oficial: “Te convertiste en el director técnico más triunfador del club y tu huella quedará permanentemente grabada en nuestra historia.”

¿Quién sustituirá a Jardine en el América?

La figura de Guillermo Almada emerge como el principal candidato para asumir el banquillo azulcrema, en un momento donde la directiva busca renovar la estructura del equipo. El uruguayo, con experiencia en Liga MX con Santos y Pachuca, sería la apuesta para iniciar un nuevo ciclo.

Guillermo Almada sería nuevo técnico del América Ampliar

La directiva del América tiene poco margen de maniobra: el Apertura 2026 arranca en julio y el equipo necesita definir cuanto antes su nuevo proyecto deportivo.

La presión de la afición y la urgencia de competir y conquistar títulos hacen que la elección del sustituto sea la decisión más importante del club en años.