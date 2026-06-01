Joel Huiqui confiesa qué pasará con el plantel para el Apertura 2026

Cruz Azul vive un momento histórico tras conquistar el Clausura 2026 y levantar la tan ansiada Décima Estrella. Joel Huiqui, el técnico campeón que tomó al equipo en la recta final y lo llevó a la gloria, ya trabaja junto a la directiva en la planeación del Apertura 2026 y un calendario cargado de competencias. La prioridad es clara: mantener la base campeona que generó un ambiente ganador, pero la realidad del fútbol obliga a tomar decisiones difíciles.

Joel Huiqui / Jam Media Ampliar

La base campeona es innegociable, pero no todos se quedan. En declaraciones recientes, Huiqui fue contundente sobre el futuro del plantel: “La idea es que se quede la mayoría, imposible todos realmente. Es un plantel no tan largo y ni tan grande. Yo espero que podamos conseguir un par de refuerzos en zonas específicas”.

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Y es que, el entrenador y la directiva con Víctor Velázquez reelegido como presidente coinciden en proteger el núcleo que logró el título. Jugadores clave como José Paradela, Agustín Palavecino, Willer Ditta, Charly Rodríguez y varios más forman parte de ese grupo intocable que dio identidad y resultados. Sin embargo, el mercado de fichajes, el Mundial 2026 en México y las ofertas que llegarán complican la permanencia total.

Jugadores que podrían salir de Cruz Azul

Aunque no hay confirmaciones oficiales, los rumores y la planeación apuntan a posibles bajas para oxigenar el plantel y generar recursos:

Andrés Gudiño : Su salida parece cada vez más probable en busca de mayor continuidad.

: Su salida parece cada vez más probable en busca de mayor continuidad. Gonzalo Piovi : Ha sido señalado como uno de los que podría emigrar ( Inter Miami ha mostrado interés previo).

: Ha sido señalado como uno de los que podría emigrar ( ha mostrado interés previo). Otros elementos en evaluación: posibles movimientos en portería, defensa o mediocampo para ajustar el plantel a las exigencias de Liga MX, Leagues Cup y más.

Por otra parte, Huiqui enfatizó que ya iniciaron las reuniones con la directiva para definir el rumbo: “Estamos trabajando… Empezamos ahora y terminamos hasta la jornada 34. Es importante armar un buen equipo con ambiente de trabajo y compromiso”.

El objetivo: bicampeonato y más

Con Huiqui confirmado al frente a falta de la firma oficial como nuevo Director Técnico, Cruz Azul no quiere conformarse. El técnico sabe que la exigencia será mayor ahora que son campeones defensores. La meta es reforzar zonas puntuales sin desmantelar el bloque que funcionó tan bien en la Liguilla. Además, Huiqui aprovechó para hablar del Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Destacó a Erik Lira, el único celeste en la convocatoria de Javier Aguirre y deseó lo mejor a la Selección Mexicana.

¿Qué sigue para La Máquina?

Mantener el espíritu ganador, sumar 1 o 2 refuerzos de calidad y afrontar un semestre histórico. La afición celeste sueña con el bicampeonato y más títulos. Huiqui y la directiva ya trabajan en ello, conscientes de que en el fútbol de élite es imposible que se queden todos, pero sí es posible construir algo aún más grande.