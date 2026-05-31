Toluca vence a Tigres en penales y conquista su tercera Copa de Campeones de Concacaf / Hector Vivas

Toluca volvió a escribir una página dorada en su historia. Los Diablos derrotaron a Tigres en una dramática final de la Concacaf Champions Cup 2026 disputada en el Estadio Nemesio Diez y se proclamaron campeones de la región por tercera ocasión, en un encuentro que mantuvo la emoción hasta la tanda de penales.

Toluca vs Tigres / Hector Vivas Ampliar

La final enfrentó a dos de los equipos más sólidos del futbol mexicano. Desde el silbatazo inicial, ambos conjuntos mostraron intensidad y orden táctico, conscientes de que estaba en juego el título más importante de clubes de la región.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gignac, a un paso de la MLS: Orlando City aparece como destino

Durante los 90 minutos reglamentarios, las defensas y los porteros fueron protagonistas. Luis García evitó en varias ocasiones la caída del arco escarlata, mientras que la zaga de Tigres logró contener los intentos ofensivos de los locales. El empate sin goles obligó a disputar los tiempos extra en una final cada vez más intensa.

En la prórroga, Jorge Díaz adelantó a Toluca al minuto 104 con una definición que hizo explotar al Nemesio Diez, acercando a los escarlatas a un nuevo campeonato internacional. Sin embargo, cuando parecía que los dirigidos por Antonio Mohamed tenían el control del partido, apareció Joaquim al minuto 114 para igualar el marcador y devolverle la esperanza a Tigres, enviando la definición hasta la tanda de penales.

Toluca en tanda de penales / Hector Vivas Ampliar

Luis García se convierte en héroe y Toluca gana la Concachampions

Con el empate 1-1 tras los tiempos extra, el campeón de la Champions Cup tuvo que definirse desde los once pasos. Fue entonces cuando apareció nuevamente la figura de Luis García, quien tuvo una actuación decisiva para mantener con vida a los Diablos Rojos en el momento más importante de la noche.

La tanda de penales estuvo cargada de tensión. Ambos equipos mostraron personalidad en sus cobros, pero Toluca fue más efectivo en los momentos clave. La intervención definitiva del guardameta escarlata permitió que los locales se quedaran con la victoria (6-5) y desataran la celebración de miles de aficionados en las tribunas del Nemesio Diez.

Toluca campeón de Concachampions / Hector Vivas Ampliar

Para Toluca, el título representa la consolidación de un proyecto exitoso y el regreso a la cima del futbol en la región. Los Diablos Rojos sumaron su tercera Concacaf Champions Cup, reafirmando su lugar entre los clubes más importantes de la confederación.