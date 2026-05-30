Fallece Guillermo “Billy” Álvarez, exdirigente de Cruz Azul y la Cooperativa

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como “Billy” Álvarez, falleció este viernes a los 80 años de edad. El exdirector general de la Cooperativa La Cruz Azul y expresidente del club cementero marcó una de las etapas más influyentes y controvertidas en la historia de la institución.

Billy Álvarez Ampliar

Álvarez estuvo al frente de la Cooperativa Cruz Azul desde 1988 y durante décadas fue una de las figuras más poderosas del futbol mexicano, encabezando también al equipo celeste en una gestión que incluyó títulos de liga, torneos internacionales y múltiples finales. Su administración convirtió a Cruz Azul en uno de los clubes más importantes del país, aunque también estuvo acompañada de fuertes cuestionamientos y conflictos internos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul blinda a Charly Rodríguez con una cláusula estratosférica

¿Por qué Billy Álvarez salió de Cruz Azul y la cooperativa?

En 2020 comenzaron las investigaciones en su contra por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero, administración fraudulenta y defraudación fiscal. Tras permanecer varios años prófugo, fue detenido en enero de 2025 por autoridades federales, en un caso que sacudió tanto al futbol mexicano como a la Cooperativa La Cruz Azul.

La figura de “Billy” Álvarez quedó ligada de manera permanente a la historia de Cruz Azul. Para algunos aficionados fue el dirigente que consolidó el crecimiento institucional del club; para otros, el rostro de una de las crisis más profundas que ha vivido la cooperativa y la organización cementera.

Cruz Azul / Agustin Cuevas Ampliar

Su fallecimiento pone fin a un capítulo que marcó durante más de tres décadas la vida deportiva, empresarial y social de Cruz Azul, una institución cuyo nombre permanecerá inevitablemente asociado al de Guillermo “Billy” Álvarez.