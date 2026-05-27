Cruz Azul blinda a Charly Rodríguez con una cláusula estratosférica

Tras conquistar la décima con Cruz Azul en el Clausura 2026, Carlos ‘Charly’ Rodríguez se consolidó como uno de los jugadores más importantes de la Liga MX. Sin embargo, el club celeste no quiere correr riesgos y le ha impuesto una cláusula de rescisión estratosférica para blindarlo ante cualquier interés externo.

Charly Rodríguez / Agustin Cuevas Ampliar

La cifra que frena cualquier intento de fichaje

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León en RÉCORD, la directiva de Cruz Azul fijó la cláusula de salidade Charly Rodríguez en 20 millones de dólares (aproximadamente 347 millones de pesos). Esta cantidad resulta prohibitiva para cualquier equipo de la Liga MX, incluido Rayados de Monterrey, que ya sonaba como posible destino para recuperar a su canterano.

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Esta medida protege al mediocampista, cuyo contrato actual se extiende hasta diciembre de 2029. La cláusula busca disuadir ofertas locales, aunque podría haber matices para clubes europeos como en renovaciones previas.

El impacto de Charly Rodríguez en la décima

El mediocampista disputó más de 200 partidos con la Máquina desde su llegada en 2022, acumulando 16 goles y 26 asistencias. En el Clausura 2026 brilló en Liguilla, marcando goles clave contra Chivas y Juárez, y asistiendo en instancias decisivas. Su liderazgo fue vital para superar la ausencia en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026 y enfocarse en el título con Cruz Azul.

Charly Rodríguez celebrando la décima / Manuel Velasquez Ampliar

A sus 29 años, Rodríguez se ha convertido en pilar del mediocampo cementero junto a figuras como Erik Lira, y su valor de mercado ha escalado tras el campeonato. Con la décima en el bolsillo, Cruz Azul busca retener su núcleo campeón, por lo que, la alta cláusula por parte de la cúpula celeste advierte que Charly no estará en venta a precio de ganga.