Cruz Azul vs Pumas Final Clausura 2026: protesta ante Comisión Disciplinaria contra Efraín Juárez

Cruz Azul presentó una nueva protesta ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol tras el empate 0-0 ante Pumas UNAM en la final de ida del Clausura 2026, disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes. La directiva celeste solicita sanción para el técnico Efraín Juárez por declaraciones sobre el arbitraje.

Cruz Azul vs Pumas / Jam Media Ampliar

La queja fue confirmada por el periodista David Espinosa de FOX Sports México y se suma a la tensión que dejó el primer capítulo de la final, que se definirá en Ciudad Universitaria.

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¿Por qué Cruz Azul pidió sanción contra Efraín Juárez?

La protesta de Cruz Azul se centra en las declaraciones del entrenador de Pumas, Efraín Juárez, quien criticó duramente el desempeño arbitral y cuestionó supuestos beneficios a favor del equipo celeste durante la Liguilla.

El técnico universitario señaló acciones polémicas en partidos previos, incluyendo jugadas ante Atlas, Chivas y América, lo que provocó molestia en la institución cementera.

Cruz Azul considera que las declaraciones pueden violar el reglamento disciplinario por poner en duda la integridad del arbitraje y generar presión hacia el cuerpo arbitral de la final.

“ELLOS NO ESTARÍAN EN LA FINAL, SIN EL TEMA ARBITRAL…”💣🔥😳



¡Efraín Juárez explota, y reclama temas arbitrales a Cruz Azul!👀



ESTO ESTÁ CALIENTITO💥😬



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¿Qué dijo Efraín Juárez sobre Cruz Azul?

Efraín Juárez fue directo en su postura y apuntó a lo que considera inconsistencias arbitrales durante la Liguilla. El estratega de Pumas UNAM aseguró que su equipo ha sido perjudicado en comparación con su rival.

“Me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul trate de sacar ventaja…”, declaró el técnico, quien también mencionó jugadas específicas como penales no marcados y decisiones polémicas en distintos partidos.

Además, Juárez afirmó que el arbitraje ha tenido un buen desempeño general, pero insistió en que existen criterios inconsistentes en acciones similares dentro del torneo.

¿Qué puede pasar con la protesta de Cruz Azul?

La Comisión Disciplinaria será la encargada de analizar el caso y determinar si las declaraciones del técnico universitario ameritan sanción. En este tipo de situaciones, el organismo puede optar por: Amonestación verbal o escrita, multa económica, suspensión, en caso de reincidencia o gravedad

Por ahora, el caso se mantiene en revisión y no se ha emitido una resolución oficial.

¿Cómo afecta esto a la final entre Cruz Azul y Pumas?

Cruz Azul y Pumas UNAM llegan al partido de vuelta con el ambiente completamente encendido. El empate sin goles en la ida dejó todo abierto, pero la polémica extracancha ha elevado la tensión entre ambos equipos.

Este tipo de conflictos suele influir en la narrativa previa al partido, especialmente en una final donde cada detalle puede ser determinante.

El cuerpo arbitral también estará bajo mayor presión en el encuentro definitivo, lo que añade un componente extra de exigencia para todos los involucrados.

“NO HAY QUE ENSUCIAR LA FINAL”💥



“¿LO VAN A MULTAR NO?”💥



Joel Huiqui responde a las polémicas palabras de Efraín, sobre el arbitraje en beneficio de Cruz Azul.😳🔥



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Lo que sigue en la Final del Clausura 2026

La serie se definirá en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas buscará aprovechar su localía y Cruz Azul intentará romper la igualdad para levantar el título.

Con la tensión deportiva y ahora también disciplinaria, la final del Clausura 2026 entra en su punto más caliente antes de conocer al nuevo campeón de la Liga MX.