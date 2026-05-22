Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: horario, fecha y dónde ver la final de la Liga MX Clausura 2026

Pumas y Cruz Azul definen al campeón del Clausura 2026 este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, luego del empate 0-0 en el partido de ida. La vuelta de la gran final de Liga MX se jugará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y, si persiste la igualdad, habrá tiempos extra y penales.

Cruz Azul vs Pumas / Manuel Velasquez Ampliar

El duelo definirá al nuevo campeón del fútbol mexicano después de una ida cerrada, intensa y con pocas oportunidades claras de gol.

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La ecuación es simple tras el 0-0 de la ida: el equipo que gane en los 90 minutos será campeón del Clausura 2026.

Si el marcador global termina empatado nuevamente, el reglamento establece: Tiempos extra y penales, en caso de persistir la igualdad. En la final de Liga MX no cuentan ni el gol de visitante ni la posición en la tabla como criterio de desempate.

Historial de finales entre Pumas y Cruz Azul

La rivalidad entre auriazules y celestes suma capítulos históricos en fases definitivas del fútbol mexicano.1978-79: Cruz Azul campeón (global 2-0), 1980-81: Pumas campeón (global 4-2). Con una final ganada por cada club, el Clausura 2026 servirá para romper el empate histórico.

“NO HAY QUE ENSUCIAR LA FINAL”💥



“¿LO VAN A MULTAR NO?”💥



Joel Huiqui responde a las polémicas palabras de Efraín, sobre el arbitraje en beneficio de Cruz Azul.😳🔥



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¿Cómo le ha ido a Cruz Azul contra Pumas en Liguilla?

Aunque Cruz Azul llega con una de las plantillas más sólidas del torneo, el historial reciente de eliminatorias favorece a Pumas. En torneos cortos, ambos clubes se han enfrentado siete veces en Liguilla:

Pumas avanzó en cinco series, Cruz Azul eliminó a los universitarios en dos ocasiones. El antecedente más recordado sigue siendo la semifinal del Guardianes 2020, cuando Pumas remontó un 4-0 en contra para avanzar por posición en la tabla.

Una final histórica de Liga MX

El ganador de esta final levantará el trofeo de la Liga MX y asegurará un semestre clave rumbo a competencias internacionales y al Campeón de Campeones.

Cruz Azul busca su décima estrella

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Todo se resolverá este domingo en Ciudad Universitaria, con 90 minutos, o más, para definir al nuevo monarca del fútbol mexicano.

A todo esto se agrega que Pumas busca romper una sequía de 15 años sin levantar títulos oficiales. Su último título fue en 2011 tras vencer a Monarcas en CU. Por su parte, Cruz Azul llega con la racha más grande sin perder en Ciudad Universitaria, con 29 partidos. Un ingrediente más a una de las finales más esperadas en la historia del fútbol mexicano.

Pumas vs Cruz Azul a través de cadena W. Ampliar

Pumas vs Cruz Azul: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER